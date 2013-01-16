CHP ve BDP'den tutuklu vekillere yemin formülü

Hülya Karabağlı/ Ankara

Dört siyasi parti iç tüzükle ilgili önerilerini komisyona sundu. AKP, genel kurulda soru cevap uygulamasının tartışılabileceğine dikkat çekti. CHP, tutuklu milletvekillerinin izinli olarak Meclis’e getirilip yemin edebileceklerini önerdi. CHP, demokratik iç tüzük için kuvvetler ayrılığı koşuluna dikkat çekti.

Geçtiğimiz yasama yılında kürsünün işgaline neden olan iç tüzükle ilgili kurulan komisyona dört siyasi parti önerilerini sundu. AKP, ‘en kısa sürede’ gibi belirsiz ifadelerin somutlaştırılmasını, genel kurul da milletvekillerinin bakanlara yönelttiği soru- cevap işlemi uygulamasına son verilmesini önerdi. CHP, tutuklu milletvekillerine yemin yolunu açın öneri getirdi. CHP’nin önerisinde, “tutuklu olmaları halinde TBMM’ye izinli sayılarak olarak getirilip yemin etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için gerekirse yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.

4 siyasi partinin daha sonraki toplantıda geniş bir biçimde değerlendireceği önerilerden bazıları şöyle:

AKP: Gündemdışı konuşmalar ve milletvekillerinin açıklama hakkına ilişkin hususlar gözden geçirilmelidir.

-İç tüzükte tanınan hakların kötüye kullanılması halinde neler yapılabileceği tartışılmalıdır.

- Sözlü soruların okunması işleminden vazgeçilmelidir

-Uluslararası anlaşmaların görüşülme ve oylanması usulü gözden geçirilmeli

'Kuvvetler ayrılığı koşulu'

CHP: Temel ilke ve hedef demokratik bir iç tüzük yapımıdır. Kuvvetler ayrılığı demokrasinin özüyse, iç tüzüğün demokratik olması da kuvvetler ayrılığının işlerliğinin ön koşuludur.

-Milletvekili Seçilme şartlarını taşıdığı YSK tarafından onaylanmış ve seçimlere katılarak seçilme başarısını göstermiş milletvekillerinin tutuklu olmaları halinde TBMM’ye izinli olarak getirilip yemin etmeleri sağlanmalıdır: bunun için gerekirse yasal düzenleme yapılmalıdır.

MHP: Komisyon üyesi olsun olmasın her milletvekiline , komisyonda değişiklik önergesi verebilme imkanı verilmelidir.

-“Gündem dışı konuşmalar” yerine 15 milletvekilinin yerinde 3’er dakika konuşacağı, hükümetinde cevap vermesi gerekiyorsa, 15 dakika kürsüde cevap vermesini temin eden “serbest konuşma saati’ ihdas edilmeli.

- TBMM Başbakanının daha çok inisiyatif alması içing erekli düzenlemeler yapılmalı ve başkanın Meclis’i mahkemelerde temsil etme yetkisi olmalıdır.

‘Kıyafet düzenlemesi yapılabilir’

BDP: kadın üyelerin talepleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi

-Kürtçe’nin bilinmeyen dil yazılması ayıbına son verilmeli

-Meclis’e gelemeyen , ant içmeyen milletvekilleri ; meclis başkanı veya görevlendireceği başkan vekilinin huzurunda istinabe suretiyle ant içer.