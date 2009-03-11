CHP ve AKP mahkemelik oluyor

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, kendisini PKK’yı meclise taşımakla itham ettiği gerekçesiyle, TGRT’de yayınlanan “Baş başa” adlı programın sunucusu Mehmet Soysal ve program konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i dava etmeye hazırlanıyor.





Karayalçın’ın basın bürosundan yapılan açıklamada, 8 Mart’ta TGRT Haber’de “Baş başa” adlı programda hakkında yalan iddialarda bulunulduğunu belirtilerek şunlar kaydedildi:



“Murat Karayalçın’ı PKK’yı meclise taşımakla itham eden progrma sunucusu Mehmet Soysal ve program konuğu Melih Gökçek yanla haberlerle halkı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmişlerdir. Melih Gökçek ve ona yandaşlık eden medya bilerek ve isteyerek seçimlerin düzeyini düşürmekte, toplumsal barışı bozmayı hedeflemekte ve halk arasında kin ve nefret tohumları ekmektedir. Gerçeklerle ilgili olmayan haber ve açıklamalarla halkı kandırmaya çalışanlardan yüce Türk Adaleti önünde hesap soracağız. Gerçekleri çarpıtmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu programda dile getirilen gerçek dışı ithamlar ve sorumluları hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.”