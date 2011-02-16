-CHP VAN'DA ''BARIŞ STRATEJİSİ'' BELİRLEYECEK ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince 18-20 Şubat 2011 tarihleri arasında düzenlenecek ''Siyasette Barış Stratejisi'' çalışmalarının ikincisi için Van'a gidecek. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Siyasette Başarı Stratejisi Çalışmaları'' serisinin ikincisini Van'da yapacağı belirtildi. Toplantının amacının, ''etnik kimlik ve dini inancın istismar edilmediği, bireysel özgürlüklere dayalı üçüncü yolun bulunması ve birlikte mutlu bir gelecek içi ortak akıl üretilmesi'' olduğu ifade edilen açıklamada, CHP'nin, Türkiye'de çok sesli demokrasi seviyesinin sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü vurgulandı. ''Kuruluş felsefesi, demokrasi kültürüne dayalı olan CHP'nin, ülkenin ortak geleceğini vatanın her bir karışındaki yurttaşlarla beraber çizme hedefini benimsediği'' belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi, ilkini İstanbul'da düzenlediği Siyasette Başarı Stratejisi Çalışmaları serisinin ikincisini, 18-20 Şubat 2011 tarihleri arasında, Van'da geniş katılımlı ve üç gün sürecek toplantıyla gerçekleştirmeye karar vermiştir. Çalışmalar tamamen katılımcıların görüşleri doğrultusunda geliştirilecek olup önceden hazırlanmış herhangi bir metin veya belirlenmiş içerik toplantıya sunulmayacaktır. Toplantıda, Doğu ve Güneydoğu'da ülke ve yerel siyasetle ilgili iddia sahipleri, sivil toplum temsilcileri, işadamları, esnaflar, akademisyenler ve siyasetçiler konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirme fırsatını bulacaklardır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da görüş ve düşüncelerin şekillenme sürecine aktif katkı yapmak üzere, CHP yöneticileriyle birlikte toplantıda hazır bulunacaktır.''