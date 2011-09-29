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Politika

CHP uzlaşma komisyonuna Batum ve Türmen'i önerecek TBMM (A.A)

29 Eylül 2011 19:10

-CHP uzlaşma komisyonuna Batum ve Türmen'i önerecek TBMM (A.A)- 29.09.2011 - CHP, yeni anayasa çalışmalarını yürütmek üzere kurulacak Uzlaşma Komisyonuna bildireceği isimleri belirledi. CHP, her partiden eşit üyenin yer almasının planlandığı ve çalışma usullerini kendisinin belirlemesinin düşünüldüğü Komisyonda, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum ve İzmir Milletvekili Rıza Türmen ile temsil edilecek.  Türmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 10 yıl süreyle yargıçlık görevini sürdürmüştü. Batum ise 2000-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve 2003-2007 yılları arasında da Rektörlük görevlerinde bulunmuştu. 

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