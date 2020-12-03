CHP, Uygurlulara yönelik Çin baskılarına ABD'de dikkat çekecek

CHP ABD Temsilciliği, Uygur Türklerine yönelik hak ihlallerine dikkat çekmek için ABD'de Uygur aktivistleriyle beraber hareket etme kararı aldı.

CHP, etnik Türk Müslüman azınlığa kötü muamelesi nedeniyle Çin’e karşı daha sert bir tavır almaları için hem Washington hem de Ankara’ya baskı yapmak üzere ABD’li Uygur aktivistleriyle beraber hareket etme kararı aldıklarını söyledi.

Partinin ABD temsilcisi Yurter Özcan, Foreign Lobby'ye verdiği demeçte "Uygur Türkleri’nin seslerinin hem Türkiye'de, hem de ABD'de ki toplantılarımız sırasında duyulmasını sağlayacağız." dedi. Uygurların, dini ve etnik bağları, Türkiye’nin Çin ile yakın ticari bağları sebebiyle Türklerin daha aktif bir rol oynayacağına da güvendiklerini söyledi. "Çin üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olmak için, lobi yapmak ve Çin ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışmak açısından da Türkiye'ye önemli bir ortak olarak değer veriyorlar" dedi. “Türkiye'nin durumu ve Çin'de nasıl kötü muamele gördüklerini iletmek için bir kanal olarak hizmet edeceğini umuyorlar. Onlar adına sadece batılı müttefiklerimiz ile değil, Çin’e de lobi yapmamızı istiyorlar" diye konuştu.