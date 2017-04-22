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Politika

CHP Üsküdar gençlik kollarından CHP yönetimine tepki

“Atı alan Üsküdar’ı, at üstünde duramadığı için değil, Üsküdar’daki örgütlü ‘Hayır’ mücadelesi sayesinde geçemedi"

22 Nisan 2017 18:03

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Üsküdar Gençlik Kolları, 16 Nisan'da gerçekleşen anayasa referandumunda YSK'nın mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçerli olarak kabul etmesinin ardından gerçekleşen protestolara, CHP genel yönetiminin kurumsal olarak destek vermeme kararına tepki gösterdi.

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Üsküdar İlçe Gençlik Kolları, bu karardan sonra yönetimin, referandum sonuçlarını "sükunetle karşıladıklarını ve kendileri kadar cesur olmadıklarını" savunarak yönetim anlayışını tanımadıklarını duyurdu.

İlçe Gençlik Kolları, Twitter’dan paylaştığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediklerine atıfla “Atı alan Üsküdar’ı; at üstünde duramadığı için değil, Üsküdar’daki örgütlü ‘Hayır’ mücadelesi sayesinde geçemedi” dedi. Gençlik kolları olarak ‘yevmiyeyle değil yürekleriyle’ çalıştıkları ifade edilen açıklamada, sandığa ‘Hayır’ girdiği ancak ‘Hayır’ çıkmadığı savunuldu.

Gençlik kollarının paylaşımında CHP yönetiminin kararıyla ilgili şöyle denildi: “Bu hukuksuzluğa ve hileye boğulmuş referandumu tanımadığımız gibi; oldu bittiye gelen rejim değişikliğini sükünetle karşılayan; bizler kadar cesur olmayan yönetim anlayışını da tanımıyoruz.”

 

 

 

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