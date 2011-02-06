T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP, UMUT TUNÇ'UN SAVUNMASINI ALACAK  ANKARA (A.A)

06 Şubat 2011 18:32

-CHP, UMUT TUNÇ'UN SAVUNMASINI ALACAK  ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Umut Tunç'un, Yeni Şafak Gazetesi'nde yayımlanan ''Sahte başörtülülerle Pursak çıkarması'' haberi nedeniyle savunmasının alınacağı bildirildi.  CHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, habere kaynaklık ettiği öne sürülen Tunç'tan savunma isteneceği ve gazetede yer alan sözleri söyleyip söylemediğinin sorulacağını kaydetti. Tunç'un savunmasının alınmasından sonra haberle ilgili olarak yargıya başvurulacağı ifade edilen açıklamada, eski Gençlik Kolları Başkanı Tunç'un durumunun da ayrıca değerlendirileceği belirtildi.  Yeni Şafak Gazetesi'nde bugün ''Sahte başörtülülerle Pursak Çıkarması'' başlığıyla verilen haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tunç'a ''Ağzı laf yapan 2-3 üniversiteliyi tesettür mağazasından giydirip Pursaklar'da çalışma yapın'' talimatı verdiği, buna itiraz eden Tunç'un ise görevden alındığı öne sürülmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24