-CHP, UMUT TUNÇ'UN SAVUNMASINI ALACAK ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Umut Tunç'un, Yeni Şafak Gazetesi'nde yayımlanan ''Sahte başörtülülerle Pursak çıkarması'' haberi nedeniyle savunmasının alınacağı bildirildi. CHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, habere kaynaklık ettiği öne sürülen Tunç'tan savunma isteneceği ve gazetede yer alan sözleri söyleyip söylemediğinin sorulacağını kaydetti. Tunç'un savunmasının alınmasından sonra haberle ilgili olarak yargıya başvurulacağı ifade edilen açıklamada, eski Gençlik Kolları Başkanı Tunç'un durumunun da ayrıca değerlendirileceği belirtildi. Yeni Şafak Gazetesi'nde bugün ''Sahte başörtülülerle Pursak Çıkarması'' başlığıyla verilen haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tunç'a ''Ağzı laf yapan 2-3 üniversiteliyi tesettür mağazasından giydirip Pursaklar'da çalışma yapın'' talimatı verdiği, buna itiraz eden Tunç'un ise görevden alındığı öne sürülmüştü.