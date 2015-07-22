CHP, 'ulusal yas' ilanı için kanun teklifi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Sezgin Tanrıkulu ile Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki katliamda yaşamını kaybeden vatandaşları için ''ulusal yas'' ilan edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

CHP'den verilen dilekçe şöyle:

"Tarihin gördüğü en vahşi yöntemlerle katliamlar yaparak Ortadoğu coğrafyasını kana bulayan IŞİD isimli katliam örgütünün tüm insanlığı hedef alan terör faaliyetleri son olarak Şanlıurfa Suruç’ta gençlerimizi hedef almıştır. Bunun sonucunda ne yazık ki, 30’dan fazla yurttaşımız yaşamını yitirmiş, çok sayıda yurttaşımız yaralanmıştır. Kobane’nin yeniden imar edilmesine katkı sunmak için sınırı geçmeye hazırlanan yurttaşlarımızın maruz kaldığı ve tüm Türkiye’yi derin bir kedere boğan bu katliamın yaralarını sarmak için toplumda ulusal yas ilanı beklentisi mevcuttur. IŞİD isimli insanlık düşmanı terör örgütüne karşı birlik içinde toplumsal bir mesaj verilmesi öncelik haline gelmiştir. Teklif ile 20 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa Suruç’ta meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden yurttaşlarımız için üç gün süreyle ulusal yas ilan edilmesi amaçlanmaktadır."