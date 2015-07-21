CHP'den Suruç için çağrı: Ulusal yas ilan edilmeli

CHP Sözcüsü Haluk Koç, parti olarak Suruç katliamıyla ilgili olarak ulusal yas ilan edilmesini istediklerini açıkladı.
Haluk Koç, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'le yaptıkları koalisyon görüşmesine ilişkin değerendirmede bulundu. Koç, "AKP ile koalisyon kurup kurmayacağımız 10-12 gün içerisinde belli olacaktır" dedi.
Haluk Koç, basın toplantısı düzenliyor.
Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:
Bilmem ne cumhuriyetinin kralı öldü diye yas ilan edilirken bu kaybettiğimiz gençleri anmak ve terörü lanetlemek adına mutlaka ulusal düzeyde bir yas ilan edilmesinin gereğini belirtmek istiyorum. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin maalesef görevini tam anlamıyla yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Ortada ağır bir görev ihmalinin olduğu açıktır.
Sınır güvenliğinin bilinçli şekilde ortadan kaldırılması bu guruplara sunulduğu belgelenen lojistik destek iddiaları Türkiyeyi bugün bu seviyeye getirmiştir. Rüzgar eken fırtına biçer deyimini canlı olarak yaşıyoruz.IŞİD terör örgütü, Hatay'da Reyhanlı'da strateji toplantısı yapıp bunu basında da gösterebilmektedirler. Gerekçesi ne olursa olsun komşu bir devletin hükümetini yıkmakla görevli gruplara Türkiye topraklarında bir serbestli vermek son derece yanlıştır.
'10-12 gün içinde AKP ile koalisyon kurup kurmayacağımız belli olur'
Bugün gelinen noktada süreçte nasıl yol alabiliriz konusunda bugün Ömer Çelik'le görüşme yaptık. Toplantıda bir yöntem üzerinde duruldu. Herhangi bir alt başlık üzerinde durulmadı. 14 temel ilke belirlemiştik. Bu ilkeler demokrasinin olmazsa olmazları olarak belirlemiştik. Önümüzdeki günlerde oluşturulacak heyetler temel ilkeleri, sosyal ve ekonomik politikalarda nelerin ortaklaşa yürütülebileceği ve dış politikanın nasıl olması gerektiği başlıkları sıralanacak.
Ülkenin hükümetsiz kalmaması adına uzun süreli bir hükümet yapısı ile Türkiye'nin sorunlarını aşma kararlılığı yakalanabillir mi değerlendirmesine geçeceğiz. Tabii bu görüşmelerden mutlaka koalisyon sonucu çıkar diyemeyiz.
Bir sorumluluk taşınacak ise bunun temel haritası ortaya konur. Eğer anlaşma olmayacaksa nelerin tıkanma noktası olduğu da en şeffaf haliyle açıklanacaktır. 10-12 gün içerisinde koalisyon konusunda AKP ile anlaşılıp anlaşılmayacağı ortaya çıkacaktır.
Bu zaafiyet ile ilgili sorumlu olanlar açığa çıkarılmalı. Güvenlik ve istihbarattan kimler sorumluysa ülkenin güvenliğini tehdit eden temel noktalara odaklanması gerekirken AKP için hizmet eden bir MİT'ten bahsediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Ulusal yas nedir?
Milli yas prosedürüne göre, yas ilanının ardından Türkiye'de ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indiriliyor.
Türkiye'de milli yas, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun 24. maddesi hükümlerine göre Başbakanlık tarafından ilan ediliyor.
Türkiye'de milli yas ilan prosedürü, Türk Bayrağı Kanunu ve bu kanuna bağlı tüzük tarafından belirleniyor.
İlgili yasa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım günleri haricinde Türk bayrağının yarıya çekileceği halleri belirleme yetkisini Başbakanlığa veriyor.
Türk Bayrağı Kanunu'nun "Bayrağın Yarıya Çekilmesi" başlıklı 4'üncü maddesindeki, "Türk bayrağı, yas alameti olarak 10 Kasım'da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir" hükmüne göre Başbakanlık, Manisa Soma'daki maden faciası üzerine 3 günlük milli yas ilan etti.
-Bayrakların yarıya indirilmeyeceği yerler
Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.
"Cumhurbaşkanlığı, Hükümet kanalları, limanda demirli veya seyir halinde bulunan makineli, büyük ve küçük her çeşit deniz aracıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları" her gün bayrak çekilecek yerler olarak sıralanıyor.
Yasa hükmüne göre, milli yas ilan edilmesi halinde dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve 10 Kasım günü hariç Anıtkabir'de bayraklar yarıya indirilmiyor.
-Uluslararası toplumsal facialar üzerine milli yas
Öte yandan uluslararası camiada yankı uyandıran toplumsal facialar üzerine de milli yas ilan edilerek, bayraklar yarıya indiriliyor. Milli yas kararı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başbakanlıkta yapılan değerlendirmenin ardından gerekli görülmesi halinde alınıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı sebebiyle 14 Ocak 2012'de, Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybeden Japonlar için 18-21 Mart 2011'de Türkiye'de ulusal yas ilan edilerek, bütün yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilmişti.