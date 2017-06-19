CHP, Twitter’daki ‘virüs’ için harekete geçti

Bugün birçok Twitter kullanıcısını etkileyen bir virüs yayıldı. Bir linke tıkladıktan sonra takipçilerinize bir “Bana virüs gönderiyorsun, bir temizle” şeklinde gönderilen mesajla birçok hesap ele geçirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Twitter’da yayılan bu virüs için harekete geçtiklerini söyledi. Aksüner, Twitter’dan şu mesajları yazdı:

"Twitter antivirüs" vb içerikli mesajlardaki bağlantılara tıklamayın, kullanıcı adı ve şifrenizi asla vermeyin. Hesapları böyle çalıyorlar. Bu sitelerin kapatılması için gerekli işlemleri başlattık.