CHP tüzüğünde yapılan değişiklikler kabul edildi

CHP’nin 35. Olağan Kurultayı’nda üç maddelik tüzük değişikliği kabul edildi. Buna göre milletvekili seçimlerinde kontenjan adaylığı bir dönemle sınırlandırılacak, iki dönem üst üste kontenjan kullanılamayacak. Ancak bu kural bir yıldan fazla olmamak kaydıyla seçimlerin yenilenmesinin karar verilmesi halinde uygulanmayacak.

Cumhuriyet’in haberine göre seçimlerin bir yasama yılı dolmadan yenilenmesi durumunda milletvekili adayları önseçim şartı uygulanmadan, merkez yoklamasıyla belirlenebilecek. Üçüncü değişikliğe göre de, Genel Başkan MYK’ye kaç isim alacağını kendisi belirleyecek.

Tüzükte yapılan değişiklikler şöyle:

39. Madde: “MYK; genel başkan ve genel başkanın belirleyeceği sayıda genel başkan yardımcısı ve genel sekreterden oluşur.”

58. Madde- b fıkrası: “Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemez. Ancak bu kural bir yıldan fazla olmamak kaydıyla son seçimin yapıldığı tarihi izleyen 1 Ekim günü başlayacak yasama yılı tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesinin karar verilmesi halinde uygulanmaz.”

58. Madde- c fıkrası: “Merkez yoklaması yöntemi uygulanarak belirlenecek adayların toplam sayısı genel merkezce YSK Başkanlığına sunulan, partinin gösterdiği milletvekili adaylarının yüzde 15’inden fazla olamaz.

Partinin son genel seçimlerde yüzde 10’dan az oy aldığı seçim çevrelerinden gösterilen toplam milletvekili aday sayısı ile örgüt denetiminde sandık konulması suretiyle yapılacak eğilim yoklaması sonucu belirlenecek milletvekili aday sayısı bu orada göre hesaplanana milletvekili aday sayısına dahil değildir.

Parti Meclisi yüzde 15 kotayı bir seçim çevresinin tümü için kullanabileceği gibi, Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. Maddesinin ikinci fıkrasına göre, göstereceği yüzde 5 merkez adayları haricinde önseçim, aday yoklaması ve ya eğilim yoklaması yaptığı seçim çevrelerinde sıralar ayırmak suretiyle de kullanılabilecek.

Bir yıldan fazla olmamak kaydıyla son seçimin yapıldığı tarihi izleyen 1 Ekim günü başlayacak yamasa yılı tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde PM, bu yüzde 15 kotaya bağlı olmadan aday saptayabilecek.”