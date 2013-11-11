CHP tutuklu milletvekilleri için AKP’nin kapısını çalacak

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP, Anayasa’nın ‘Yasama Dokunulmazlığı’ düzenlemesine geçici bir madde eklenmesini istiyor. 24. dönemde seçilip de, tutuklu ve tutukluluk kararı hükümlüye dönüşen tüm milletvekillerini kapsayacak bir düzenlemenin yolunu arıyor. MHP ile geçtiğimiz hafta temas sağlandı. AKP ve BDP’nin de kapısı çalınacak. Ancak, MHP’nin KCK tutuklusu BDP milletvekillerinin cezaevinden çıkmasına soğuk baktığı biliniyor. CHP'nin milletvekillerini kurtarma formülü 4.5 yıl sonra cezaevinden çıkan Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’dan geldi.

Hamzaçebi: AKP ve BDP ile görüşeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bugün düzenlediği basın toplantısında, MHP ile bir temas sağladıklarını önümüzdeki günlerde AKP ve BDP ile bir görüşme yapacaklarını söyledi. MHP'nin tutumu konusunda Hamzaçebi, "MHP bu konuda bir geçici düzenlemenin, geçici madde düzenlemesinin olabileceği görüşünde" dedi. 60 maddelik anayasa paketinin geride kaldığını söyleyen Hamzaçebi, “Sadece tutuklu milletvekillerine yönelik geçici madde düzenlemesi siyasi partiler arasında görüşme konusu olabilecek olan düzenlemedir" dedi.