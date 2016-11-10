CHP: Türkiye’de bu ruh çağırma işlemlerinin artık sona gelmesini diliyoruz

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Başbakan Binali Yıldırım’ın yeni anayasayı beraber yapma teklifine ilişkin olarak “Bizim tarafımıza henüz iletilmiş bir görüşme talebi yok resmi bir görüşme talebi. Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu hukuki düzenlemelerle ilgili görüşünde zaman içerisinde hiçbir değişiklik olmamıştır” sözleriyle yanıtladı. Böke, 'Yenikapı ruhu' ile ilgili yürütülen tartışmalar için de "Türkiye’de bu ruh çağırma işlemlerinin artık sona gelmesini diliyoruz"

İşte AKP ve Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu CHP Parti Meclisi bildirisi

Böke, AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu bildiriyi yaptığı basın toplantısında tekrar okudu. Böke’nin açıklaması şöyle:

Suç duyurusunda bulunulmuş olan bildirgeden birkaç cümleyi daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum o zaman. Cumhuriyet Halk Partisinin kamuoyuna, endişe duyan halkımıza açık çağrısında şu cümle var: Biz Türkiye’yi asla kimseye böldürmeyeceğiz. AKP’nin ve Cumhurbaşkanının suç duyurusunda bulunmuş olduğu metin Türkiye’yi böldürmeme metnidir. Bu metin, kaygı duyan, işsiz kalan, yarına dair endişe duyan gence, o gencin annesine, kepenk kapatmak zorunda kalan, işini kaybeden esnafa, iş dünyasına, kaygıyla bugünü ve yarını yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir çağrıdır. Kaygımız ülkeyi bölmek istemeleridir. Çağrımız ülkeyi böldürtmemek için bir araya gelme çağrısıdır.

Bu iki açıklama birbiriyle asla tezat değiller. Türkiye’de hiç kimse, Cumhurbaşkanı da, seçilmişlerde, belediye üyeleri de, vatandaşlarda hiç kimse hukukun üstünde değildir. Eğer hukuk bir ifade verme talebinde bulunuyorsa mutlaka ifade verilmelidir. Ancak verilen ifadeden bağımsız olduğu aşikar olan siyasi tutuklamalara karşı durmak bir demokrasi tutumudur. Bunlar birbiriyle asla çelişkili değildir. Bilakis tamda birbirini destekleyen, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inancı tam olan bir partinin söyleyebileceği özgüvenli sözlerdir.

Bizim tarafımıza henüz iletilmiş bir görüşme talebi yok resmi bir görüşme talebi. Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu hukuki düzenlemelerle ilgili görüşünde zaman içerisinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Başka siyasi partilerin aksine biz bundan 2 yıl önce ne söylediysek, bundan 1 yıl önce ne söylediysek bugünde aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye’yi daha demokratik kılacak, Türkiye’yi daha özgür kılacak, Türkiye’nin cumhuriyetini güçlendirecek her tür yasal düzenlemede bizde varız, hatta öncüsüyüz. Ancak eğer anayasa değişiklikleri Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini bozacak ve bu anayasa değişikliğini o yönde bir şantaj aracı olarak kullanacaksa biz asla böyle bir oyunun parçası olmayız.

Tabi öncelikle yapılmış olan bir seçim sonrasında seçilmiş olan bütün yetkililere ve başta tabi ki Başkana Trump’a hayırlı olsun diyoruz ve diliyoruz ki, dünya için bu derece önemli olan bir pozisyon dünyaya barışı getirmeyi öncelesin. Dünyanın ortak kalkınmasını hedeflesin. Derdi sadece kendi koltuğu değil, bütün dünyanın insanlarının refahı olsun.

Benim bir bilgim yok. Onun için doğrusu davet alınıp alınmadığıyla ilgili bize ulaşmış net bir bilgi yok. Cumhuriyet Halk Partisi yarın Atatürk’ü, Türkiye’nin önderini Anıtkabir’de anacak. Bundan eminiz. Başka yerde anmaya gerek yok zaten.

Türkiye’de bu ruh çağırma işlemlerinin artık sona gelmesini diliyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. Yenikapı’ya giderken de demokrasi demiştik, Yenikapı’dan sonra da demokrasi dedik. Eğer arayış bir ruhsa o ruhu yıkmış olan AKP’nin esas yıktığının demokrasi olduğunu bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum.

