CHP, Turizm Teşvik Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), muhalefetin tepkilerine neden olan Turizm Teşvik Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyor. Ana muhalefet partisi CHP, pazartesi günü AYM'ye başvuracak.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, grup başkanvekilleri ve partili hukukçular tarafından yasanın iptali istemiyle AYM'ye başvurmaya hazırlanan CHP'nin en çok tepki gösterdiği maddelerin başında Kültür ve Turizmi Koruma ile Gelişmiş Bölgelerinin tanımının yapıldığı madde geliyor. Bu madde kapsamında doğal ve kültürel alanlar kamu yararı olması halinde Cumhurbaşkanı kararıyla turizme açılabilecek.

Yasa ile birlikte mera ve ve yaylalar hazine adına tapuya tescil edilip ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilebilecek.

Böylece bu alanların bazı bölümleri de turizme açılabilecek. Muhalefetin en çok tepki gösterdiği maddelerden birisi de ormanlık alanlar için Turizm, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndaki yetkilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda toplanmasını öngören madde. Turizm Teşvik Yasası 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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