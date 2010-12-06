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Politika

CHP, TURGUT ÖZAL'IN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILSIN İSTEDİ TBMM (A.A)

06 Aralık 2010 13:09

-CHP, TURGUT ÖZAL'IN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILSIN İSTEDİ TBMM (A.A) - 06.12.2010 - CHP, Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yapılan suikast girişimi ve ölüm nedenine yönelik iddialar için Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Özal'ın ölümüyle ilgili başta ailesi tarafından yapılan çarpıcı açıklamalar ve basında yer alan haberlerin, Özal'ın ölümü üzerinde şüphelerin olduğunu gösterdiği belirtildi. Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine Devlet Denetleme Kurulunun devreye girdiğinin anımsatıldığı gerekçede, şunlar kaydedildi:  ''Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, görevi başında Köşkte, bir cinayete kurban gittiyse, bunların faillerinin ortaya çıkarılmasında TBMM'ye de büyük görev düşmektedir. O dönemin tüm şahitleri dinlenmeli ve olayın bir tertip mi cinayet mi olduğu aydınlığa çıkarılmalıdır. Abdi İpekçi'den Bahriye Üçok'a, Uğur Mumcu'dan Ahmet Taner Kışlalı'ya kadar Türkiye'nin en değerleri insanlarının faili meçhul cinayetlere kurban gittiği göz önüne alınarak, tüm faili meçhul cinayetlerin ve şüpheli ölümlerin aydınlatılması ve Özal'a yapılan suikast girişiminden ölüm nedenine kadar tüm iddiaların araştırılması için Meclis araştırması açılmasını istiyoruz.''

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