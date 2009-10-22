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Politika

CHP Tunceli yönetimi görevden alındı

22 Ekim 2009 18:06

CHP Tunceli yönetimi görevden alındı

CHP Genel Merkezi, Tunceli il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri ile Nazimiye ilçe teşkilatını görevden aldı.

CHP Genel Merkezi Tunceli İl Başkanı Cemal Özaslan, 11 il yöneticisi, Nazimiye İlçe Başkanı Aydın Kandil ve 11 ilçe yöneticisini görevden aldı. Görevden alınan CHP Tunceli İl Başkanı Cemal Özarslan, Türkiye gündemindeki ‘demokratik açılım' konusunda, Genel Sekreter Önder Sav'ın kendilerinden bir rapor istemesi üzerine bunu hazırlayarak genel merkeze sunduklarını söyledi. Özaslan, bu raporda CHP'nin Kürt açılımı konusunda çok pasif kaldığını, çözüm konusunda daha cesur adımlar atılabileceğini belirttiklerini, bu nedenle Genel Sekreter Önder Sav ile ters düştükleri için görevden alındıklarını öne sürdü.

CHP'ye yakın kaynaklar, Tunceli il yönetiminin yerel seçimlerde alınan başarısız sonuçlardan dolayı görevden alındığını öne sürdü. Özellikle beyaz eşya dağıtımı sırasında il teşkilatı tarafından gerekli önlemlerin ortaya konulmadığını ve seçimlerde başka partilere bazı il yöneticilerin çalışma yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.


 

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