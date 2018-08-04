CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu dün gece rahatsızlanarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şaroğlu'nun yapılan ilk muayenede beyin felci geçirdiği belirlendi. Pıhtı nedeniyle beyin damarından birinin tıkandığı tespit edilen Şaroğlu, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, Şaroğlu’nun hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şaroğlu’nun durumunun ciddiyeti gözönünde bulundurularak naklin havayoluyla gerçekleştirilmesi kararı aldı. Bunun üzerine Vali Sonel’in talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan kalkan bir helikopter Devlet Hastanesi’nin helikopter pistine indi. Milletvekili Şaroğlu, sağlık personelinin eşliğinde askeri helikople Elazığ Fırat Üniveristes Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Rektör Demirağ: Şaroğlu'nun hayati tehlikesi yok

Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, hastanede yaptığı açıklamada Şaroğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli’den helikopter ile bize nakledildi. Gerekli tedavileri başladı. Acil müdahaleden sonra tetkikleri yapıldı. Tomografisi çekildi. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu sağ tarafında hafif bir kuvvet kaybı meydana gelmiştir. Şu anda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum yok. Başlanan tedavi devam ediyor. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Şuuru açık. Gerekli tedbirler alındı.”

Beyin felci nedir?

Beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucunda vücudun sağ veya sol tarafında kollarda veya bacaklarda güçsüzlük oluşması, konuşmada bozulma, denge kaybı, yutma fonksiyonlarında bozulma ve bilinç düzeyindeki değişikliklerle kendini gösteren bir rahatsızlık.