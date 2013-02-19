CHP Tunceli eski Milletvekili Sinan Yerlikaya, AKP'ye geçti. Daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp AKP'ye geçeceğini açıklayan Yerlikaya'ya bugün AKP grup toplantısında Başbakan tarafından AKP rozeti takıldı.

Katılım sırasında konuşan Sinan Yerlikaya, 'Tunceli'nin Ovacık, Pertek, Nazimiye ve Pülümür ilçelerinden gelen arkadaşlarla yanınızdayız. Sorunların çözümü için sayın Başbakan Erdoğan'ın yanındayız. Çağdaş bir Türkiye yaratmasıa nedeniyle yanındayız. Irkçılıkla mücadele etmesinden ötürü yanındayız. Hiç bir şekilde var olan etnik yapıları inkara dönük yaklaşım içinde olmadıkları için yanındayız. 30-40 yıldır görmezden gelinen bu kirli ve anlamsız çatışmayı kardeşlik anlayışı çerçevesinden dolayı yanındayız. Toplumun genel tarafından reddedilmeyerek ve Alevi kardeşlerimin sorunlarını çözebileceğine inandığımız için buradayız. 1938 yılında cereyan eden Dersim Katliamı'yla ilgili özür dilediği için buradayız. Tunceli ilinin büyük sorunları var. Başta bir Pertek köprüsü sorunumuz var. Munzur Parkımız var. İşsizlik gibi sorunlarımız var. Hz.Muhammed ve Hz. Ali yardımıcınız olsun' diye konuştu.