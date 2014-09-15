CHP Torba Yasa'daki 4 maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Torba Yasa’nın bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Hamzaçebi, Torba yasada bulunan 4 maddenin iptali için AYM'ye başvurduklarını, yasada bulunan 7 maddeyi de 60 günün sonunu beklemeden AYM'ye getireceklerini belirterek, "Yeni Türkiye'nin bu yasasında kamu yönetiminde pervasızlık hakim kılınmaktadır. Pervasızlık yasa ile koruma altına alınmaktadır" dedi.

Torba yasa ile "Kamu yönetiminde pervasızlık yasa ile koruma altına alınmaktadır" diyen Hamzaçebi, "Bütün yönetici durumundaki kamu personeli bu kapsama girmektedir. Kolluk kuvvetleri yani tüm polisler, örneğin bu kapsama girmektedir. Hükümetin kamu yönetiminde yapmış olduğu hukuksuz uygulamalar, bu madde ile yasal güvence altına alınmaktadır. Mahkeme kararlarının uygulanması imkansız hale getirilmektedir. Yani bir kişi sürgün edilirse, görevden alınırsa bir emniyet müdürü görevden alınıp düz bir polis memurluğuna atanırsa bu kişi dava açması halinde bu davanın sonuçlanması yaklaşık 2 yıl sürecektir. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veremeyecektir. Bu kişi eski görevine dönemeyecektir. Bir başka kadroya atanacak.

4 yıl sonra mahkeme kararı yine uygulanmamış olacaktır. Mahkeme kararını uygulamayan kamu personeli hakkında ceza soruşturması, kovuşturması yapılamayacak. Yani kanun tanımayan personel yasa ile koruma altına alınmaktadır. Bu tam bir pervasızlıktır. Yeni Türkiye'nin bu yasasında kamu yönetiminde pervasızlık hakim kılınmaktadır. Pervasızlık yasa ile koruma altına alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

‘Özelleştirmede mahkeme kararları uygulanmayacaktır’

Düzenleme ile birlikte özelleştirmede mahkeme kararlarının uygulanmayacağını ileri süren Hamzaçebi, "İkincisi düzenleme özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak, yargının vermiş olduğu iptal kararları uygulanmayacaktır. Devir teslim işlemlerinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra daha önce iptal yönünde verilmiş olan mahkeme kararları uygulanmayacaktır" diye konuştu.

‘İnternet özgürlüğüne müdahale’

İnternete ile ilgili olan 2 düzenlemenin internet özgürlüğüne müdahale olduğunu söyleyen Hamzaçebi, "İnternete ile ilgili olan 2 düzenleme ise internet özgürlüğüne müdahale olarak isimlendirdiğimiz bu maddeleri anayasaya ve Türkiye'nin tarafı olduğu sözleşmemelere aykırı bularak iptal talebinde bulunduk" dedi.

‘Gezi olaylarından sonra internete idari kararlar ile müdahalenin yolu açıldı’

Hamzaçebi, "Türkiye aslında sorunlu bir ülkedir. Gezi olaylarından sonra sosyal medya üzerinden yapılan organizasyon ile beni sokaklarda, meydanlarda devirecekler korkusu ile bir düzenleme yapıldı. İnternete idari kararlar ile müdahalenin yolu açıldı" dedi.

‘7 maddeyi de 60 günün sonunu beklemeden AYM'ye getireceğiz’

Torba yasada bulunan 7 madde için de AYM'ye başvuracaklarını belirten Hamzaçebi, "İnternet özgürlüğüne ilişkin Birleşmiş Milletler kararının hazırlayıcıları arasında Türkiye var. Ama yeni Türkiye'de internet özgürlüğüne TİB eliyle müdahalenin yolunu kurumsallaştırmaktadır. Bu düzenlemeleri biz anayasaya, özgürlüğe, hukuk devletine bir saldırı olarak değerlendiğimiz için başvurumuzu yaptık. Anayasaya aykırı değerlendirdiğimiz kalan 7 maddeyi 60 günün sonunu beklemeden yine uygun bir zamanda Anayasa Mahkemesi'ne getireceğiz. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.