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Politika

'CHP toplantısında yumruklu kavga çıktı; sebep, seçim kampanyasında ABD’li firmaya ödenen para'

Murat Özçelik ve Durdu Özbolat arasında, pazar günkü PM toplantısında kavga çıkmıştı

25 Ağustos 2015 19:32

Ön seçim konusundaki usüllerin görüşüldüğü pazar günkü CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sırasında Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik ile eski Milletvekili Durdu Özbolat arasında çıkan kavganın sebebinin, dış politika konusundaki anlaşmazlıklar olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok'un haberine göre, kavgayı Özbolat’ın partinin dış politikasına yönelik eleştirilerinin ateşledi. Her iki isim de konuyla ilgili yorum yapmazken, istifa söylentilerinin de doğru olmadığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre önceki günkü PM toplantısında Özbolat ile bir PM üyesi, seçim kampanyasında ABD’li Benenson firmasına ödenen parayı gündeme getirerek Özçelik’i hedef aldı. Haluk Koç, rakamların gerçeği yansıtmadığını anlatırken; Özçelik ise Özbolat’ın yanına giderek tepki gösterdi ve yumruk attı, ancak yumruk isabet etmedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kavgadan rahatsız olduğu, konunun MYK’de gündeme gelebileceği öğrenildi.

 

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