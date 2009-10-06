CHP toplantısında olay!

Baykal'ın konuşması sürerken yaşlı adam, "Allah rızası için Almanya'dan geliyorum. Açım. Bizi öldürdü AK Partisi" diyerek, Baykal'ın yanına çıkmak istedi. Bunun üzerine Baykal, "Doğru" diyerek, eliyle gelmesini işaret etti.Yaşlı adam Baykal'ın yanına gidince, korumalar müdahale etti.Baykal, kağıdın kendisine verilmesini istedi.Kağıdı açıp okuyan Baykal, bir gazete kupürüyle karşılaştı. Kupürde, "120 bin euro kaptırınca canına kıydı" başlıklı bir haberin yer aldığı görüldü.Kupürü gruba gösteren Baykal, "Kime kaptırdı? İslami örgütlerin Almanya'daki uzantılarına" dedi.Bunnu üzerine CHP sıralarından yuhalama sesleri yükseldi.Baykal, "Bir büyük facia. AKP'nin mirası deyince kuşku yok buraya da dikkat edilmesi lazım" ifadesini kullandı.