CHP: Topbaş, oğluna ayrıcalık yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın, oğluna ayrıcalık yaptığını iddia etti.



CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, Sarıyer'de 45 metrekarelik bir alanın ''basit bir onarımla'' 150 metrekareye dönüştürülmesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğluna olağanüstü ayrıcalık tanıdığını savunarak, ''Topbaş'ın, oğlunun sahibi olduğu Saray Muhallebicileri'ne sağladığı tek ayrıcalık bu değil. Devasa alışveriş merkezlerinin kaçında Topbaş'ın muhallebi dükkanı ve oğlunun seyyar mısır büfesi var?'' diye sordu.



TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Soysal, Topbaş ve İstanbul Güngören Belediyesi'ne yönelik iddialarda bulundu.



Soysal, Topbaş'ın, oğluna, Sarıyer'de olağanüstü ayrıcalık tanıdığını savunarak, mülkiyeti Topbaş ve ailesinin olan Saray Muhallebicisi ile Sütiş'e ait 45 metrekarelik tek katlı binanın, çay bahçesiyken, ''basit onarım'' ile bir anda 150 metrekareye dönüştürüldüğünü iddia etti.



Soysal, bu alanın inşaat faaliyetlerine Haziran 2OO8'de başlanıldığını ancak ruhsat için 2 ay sonra dilekçe verildiğini söyledi. Bu dilekçe üzerine 90 gün süreyle basit onarım ruhsatı verildiğini, dilekçe üzerine ruhsatın veriliş tarihi yazılmadığı için 90 günlük sürenin ne zaman başladığının belli olmadığını ifade eden Soysal, ''Bunun anlamı şu; yeni ilave inşaat yapılması yasak olan parselde, Topbaş'ın oğlu olunca inşaat yapılabiliyor. Sıradan insanlar için basit onarım ruhsatı İmar Kanununa göre sadece boya, badana gibi işler için kullanılabilirken, Topbaş'ın oğlu için yeni inşaat yapımında da basit onarım ruhsatı kullanılabiliyor'' diye konuştu.



‘Bir baba olarak hareket etti’



Soysal, ''Topbaş, Sarıyer'deki bu inşaata, bir baba, bir mimar, yoksa bir belediye başkanı olarak mı göz yumdu? Buradaki onarım işlemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce hiç denetlendi mi?'' diye sordu.



Bir mimarın ve belediye başkanının, İmar Kanununu bilmemesinin söz konusu olayacağını ifade eden Soysal, Topbaş'ın, burada bütün sorumluluklarını unutup sadece bir baba olarak hareket ettiğini, ailevi çıkarlarını yasaların önünde gördüğünü öne sürdü.



Soysal, bu alanın özel yasayla korunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bırakın çivi çakmayı burada basit bir tamirat izni için bile aylarca beklenir. Topbaş, burada yasaları çiğnemiş, oğluna açık bir ayrıcalık sağlamıştır.



Topbaş'ın oğlunun sahibi olduğu Saray Muhallebicilerine sağladığı tek ayrıcalık bu değildir. Topbaş'ın Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde 4 olan muhallebici sayısı şimdi kaç oldu? Topbaş'ın kişiye özel yapılan plan tadilatlarıyla, İstanbul'un çeşitli yerlerinde tüm itirazlara rağmen yükselen devasa alışveriş merkezlerinden kaçında Topbaş'ın muhallebi dükkanı bulunmaktadır? Bu muhallebi dükkanlarının yanında alışveriş merkezlerinin kaçında Topbaş'ın oğlunun sahibi olduğu seyyar mısır büfesi var?''



‘Güngören’de suç işleniyor’ iddiası



CHP'li Soysal, İstanbul Güngören Belediyesi'ne yönelik de iddialarda bulundu.



Soysal, Güngören Belediyesi'nin, Maliye Bakanlığınca ''yanlış yaptığı'' belirlenen mükelleflerden alışveriş yaparak, açıkça suç işlediğini savundu. Çetin Soysal, belediyenin şirketi olan Alt Yapı İnşaat Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, alım yaptığı firmaların, bu suçu işlediğini ifade etti.



Bu şirketin; bakanlığın alım yapılması suç olarak tespit edilen firmalardan 1 milyon 347 bin 331 TL'lik alım yaptığını ileri süren Soysal, sözlerini şöyle tamamladı:



''Bu firmalardan alışveriş yapan mükellefleri Maliye suça ortak sayar ve alınan faturaları dikkate almaz. Bu firmanın, sahte fatura kullandığı anlamına gelir. Alt Yapı İnşaat A.Ş sadece Güngören Belediyesi'ne iş yapmakta olup 2004-2008 yılları arasında toplam 11 milyon 521 bin 505 TL'lik fatura düzenlemiştir. Bu fatura karşılığında bu paralar Güngören Belediyesi'nden Alt Yapı Şirketi'ne aktarılmıştır. Maliyenin suç işlediğini kabul ettiği Güngören Belediyesi'nin kendi firmasının düzenlediği sahte faturaları karşılığında yaklaşık 12 milyonluk para bu şirkete aktarılmıştır. Güngören Belediyesi, ayrıca Maliye tarafından alışverişin yapılmaması konusunda mükellefleri uyardığı şirketlerle 5 yılda yaklaşık 30 milyon TL'lik alım gerçekleştirmiştir.''

