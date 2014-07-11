CHP Tokat İl Başkanı: Erdoğan kapatılan camilerin isimlerini açıklasın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanı Duran Kum, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kentte dün yaptığı konuşmada, "CHP camilerle uğraşıyordu. Sadece Tokat’ta 33 cami yıkıldı" sözlerine tepki göstererek, "Bu ilde 33 cami kapatıldığına biz şahit olmadık. Sayın Başbakan'dan bu camilerin isimlerini açıklamasını istiyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan haberde CHP İl Başkanı Duran Kum, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte dün düzenlenen mitingde konuştuğunu hatırlatan Kum, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını eleştirdi. Başbakan Erdoğan'ın Tokat'ta 12 yıl önce vermiş olduğu sözleri unuttuğunu öne süren Kum, "Sayın Başbakan diyor ki, 'Tokat'a benim iktidarım zamanında 8 katrilyon yatırım yaptım' Ama ben buradan hatırlatmak istiyorum. 2002 yılında iktidara gelmeden Cumhuriyet Meydanı'nda bu halka yeşil mazot sözü vermişti, yeşil mazot ne oldu?" dedi.

"İsimleri açıklasın"

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasında CHP'yi eleştirerek, 'CHP camilerle uğraşıyordu. Sadece Tokat'ta 33 cami yıkıldı' sözlerine de tepki gösteren Kum, şöyle konuştu: "Tokat'ta 33 tane caminin kapatıldığını söyleyen Sayın Başbakan'ın bu camilerinin isimlerini açıklanmasını istiyorum. Çünkü bu ilde 33 tane cami kapatıldığına biz şahit olmadık, görmedik. Gören, duyan, bilen varsa çıksın açıklasınlar. Biz hep şunu söylüyoruz, 'yalancıdan başbakan olmaz', 'yalancıdan cumhurbaşkanı olmaz' ama gelin görün ki, Tokatlı vatandaşlarımızın bu mübarek günde gözlerinin içine baka baka yalan söyleyerek kutsal olan dinimizi ve CHP'nin değerleri ile geçmiş siyasetçilerini eleştirerek yani yalan söyleyerek 33 tane caminin kapatıldığını ve bu milletinde karşısında şakşakladığını gördüm. Bir kişinin orada el kaldırıp, 'Sayın Başbakan hangi 33 tane caminin bir tanesinin ismini söylermisin? ' demesini beklerdim. Cumhurun başkanı olan aday yalan söylemeye devam ediyor."