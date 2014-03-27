CHP, TİB ve BTK başkanları için suç duyurusunda bulundu

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Telekominikasyon İletişim Başkanı Ahmet Cemaleddin Çelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer ve Türkiye'deki 276 İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) hakkında Twitter'i yasadışı engelledikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

BTK'nın 20 Mart'ta verdiği Twitter'a erişimin engellenmesi kararının hukuki dayanaktan, yoksun bir idari işlem olduğunu söyleyen Aksünger, "Yapılan işlem Anayasanın 13 ve 22. Maddeleri, AİHM'in 10. Maddesi ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9. Maddesine aykırıdır. Bu nedenle BTK'nın yaptığı işlemin TCK 257. maddesine aykırılığı ve bu yok hükmündeki kararı infaz eden İSS'lerin TCK 124 madde uyarınca kişilerin temel hak ve hürriyetlerine engel olmaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum" dedi.

Yazılı açıklama yapan Aksünger şunları söyledi: 'BTK ve TİB yasa ile kendilerine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almışlardır. Bu işlemlerle ilgili hiçbir mahkeme kararı yoktur. BTK ve TİB, mahkeme kararları yerine Başbakanın talimatlarını yerine getirerek milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya araçlarından Twitter'den sonra Youtube da bu gün akşam saatlerinde kapatılmıştır. Hiçbir mahkeme kararı olmadan BTK ve TİB'in Twitter'den sonra Youtube yasadışı ve keyfi olarak kapatma kararı alıp infaz etmesi, yine mahkeme kararı olmasına rağmen Twitter'ın kapatılması ile ilgili olarak yaptığı yasadışı uygulamayı sonlandırmaması, yine sayıları 276'yı bulan İnternet Servis Sağlayıcılarının bu hukuksuzluğa bilerek ortak olması, yok hükmündeki bu kararı, mahkeme kararına rağmen uygulamaya devam etmiş olması yasaların ve hukukun çiğnenmesidir. Çırpındıkça daha da batan Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluk ve rüşvetin üzerine gideceği yerde içine düştüğü durumdan çıkış yolunu ülkemizde milyonlarca vatandaşımızın kullandığı, Twitter'ı, şimdi de seçimlere 3 gün kala Youtube'u kapattırması, BTK, TİB ve İnternet Servis Sağlayıcılarının AKP'nin seçim ofisi gibi görev yapması uygar hiçbir ülkede kabul edilemez. Ülkemizi gerek yurt içinde gerekse dünyada küçük duruma düşüren bu kişi ve kurumlar hukuk karşısında hak ettikleri cezayı mutlaka alacaklardır."