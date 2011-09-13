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Politika

CHP teklifini yeniledi TBMM (A.A)

13 Eylül 2011 15:56

-CHP teklifini yeniledi TBMM (A.A) - 13.09.2011 - CHP Grup Başkanvekili AKif Hamzaçebi, 16 Mart 2011 tarihinde verdikleri bedelli askerlikle ilgili teklifi bugün yenilediklerini bildirdi. Hamzaçebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın, bedelli askerliğe ilişkin dün yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Arınç'ın, ''hükümetin gündeminde böyle bir konunun bugün olmadığını, yarın da olmayacağını'' ifade ettiğini kaydeden Hamzaçebi, ''Ancak Sayın Başbakan, Mısır'a giderken vermiş olduğu demeçte hükümet sözcüsünün açıklamalarını tekzip ederek, 'bu yönde bir çalışmanın olduğunu' ifade etmiştir. Bütün problem bu yöndeki bir önerinin CHP tarafından Türkiye'nin ve parlamentonun gündemine getirilmiş olmasıdır. Sayın Başbakan bunu hazmedemiyor'' diye konuştu.    Hamzaçebi, ''16 Mart 2011 tarihinde verdikleri bedelli askerlikle ilgili teklifi bugün yenilediklerini, bu talebi içeren dilekçeyi TBMM Başkanlığına sunduklarını'' bildirdi.  Teklifin içeriği hakkında bilgi veren Hamzaçebi, şöyle devam etti: ''Kamuoyunda bedelli askerlik olarak isimlendiriliyor. Uygulamalar da hep bu yönde olmuştur. Oysa bizim teklifimizin içeriğinde bedelsiz bir bölüm de vardır. 'Parası olan 21 gün askerlik yapar' anlayışına CHP son veriyor. AKP'nin de kafasındaki buydu. Biz bu oyunu teklifimizle bozduk. 1 Ocak 1983 tarihinden önce doğmuş olup da bugüne kadar herhangi bir nedenle askerliğini yapamamış olan gençlerimiz eğer 12 bin liranın altında bir gelire sahipse veya hiç geliri yoksa 21 günlük temel askerlik hizmetini yapmaları kaydıyla askerlik görevini tamamlamış sayılacaklar. 12 ile 25 bin lira arasında geliri olan gençlerimiz 7 bin 500 lira, 25 bin liranın üzerinde geliri olan gençlerimiz ise 15 bin lira ödeyerek 21 gün temel askerlik hizmetinde bulunmaları kaydıyla askerlik hizmetini yapmış sayılacaklar.'' Teklifin, çalışma ve eğitim hayatı içerisinde yer alan gençler için çok önemli olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, ''Biz bu gençlerimize Sayın Başbakan'ın vermiş olduğu umut ve geçmişte yapılan bedelli askerlik düzenlemeleri nedeniyle böyle bir olanağın sunulmasının doğru olduğunu düşünüyoruz'' dedi. CHP'nin teklifinin kapsamlı bir askeri reform projesinin adımı olduğunu ifade eden Hamzaçebi, bir süre önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik tarafından açıklanan bazı askeri reformları içeren planı eleştirdi. Hamzaçebi, ''Bu çalışmaların 2023'e kadar süreceğini ilan etti. Yani bu proje, 'ölme eşeğim ölme' projesidir. MGK ile ilgili herhangi bir cümle yok. Bu projenin samimiyetine inanabilir miyiz?'' ifadesini kullandı.

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