CHP TBMM'ye boğa sokmaya çalıştı

Komyenetin üstünde açıklamasını yaptı

Hükümetin et politikasını protesto eden CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Meclis’in Dikmen Kapısı’nda “boğa” ile eylem yaptı.CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, AKP’nin et politikasını protesto etmek için Ardahan’dan getirilen boğayı Meclis'in bahçesine bağlamak istedi. Ancak, Öğüt’e, polis izin vermedi. Kamyonetin üstündeki boğayı indirmek isteyen Öğüt, polis engeli ile karşılaşınca, “Et ithalatı durmazsa bin tane boğa getirip Kızılay'a bırakacağız. Bakalım hayvanları tutuklayacaklar mı tutuklamayacaklar mı” diye sordu.Boğayı Meclis’e sokamayan Öğüt, kamyonetin üstüne çıkarak açıklama yaptı. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’i istifaya çağıran Öğüt, hükümetin et ithalatıyla yerli hayvan üretimini bitirdiğini iddia etti.Ardahan’dan gelen boğayı basın mensuplarına, “Bak bu hayvan çok sağlıklı” diye gösteren Öğüt, eninde sonunda bu hayvanı Meclis'in bahçesine bağlayacaklarını söyledi. Bugün sembolik bir boğa getirdiklerini vurgulayan Öğüt, et ithalatının sürmesi halinde bin tane boğa getirip Kızılay'a salacaklarını açıkladı.Boğanın Meclis’e alınmamasına tepki gösteren bir üretici de, “Bu nasıl yetişiyor biliyor musun? Çocuk gibi yetişiyor. Tarım Bakanı gelsin halimizi görsün. Benim 8 çocuğum var, ekmek bekliyorlar” diye bağırdı. Meclis’e giremeyen boğa, aynı kamyonetle Meclis'ten ayrıldı.