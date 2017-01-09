CHP: TBMM'de arzu etmediğimiz görüntüler çıkabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda geri çekilmesini ya da oylamada 330'u bulamayarak düşmesini ümit ettiklerini söyledi. TBMM'de ‘tavrı net bir muhalefet' olacağını belirten Özel, bu netliğin AK Parti tarafından sertlikle karşılanması durumunda hiç arzu etmedikleri görüntülerin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, CHP'nin nasıl bir tavır takınacağına yönelik soru üzerine Özel, Anayasa ve İçtüzüğe uygun davranılmasını talep eden, içerikli eleştirilerde bulunan, tavrı net bir muhalefetle karşı karşıya kalınacağını söyledi.

“Buna teslim olmayız”

Özel, bu netliğin AKP tarafından sertlikle karşılanması durumunda hiç arzu etmedikleri görüntülerin ortaya çıkabileceğini ifade etti. Özel, "CHP olarak bu Meclis'in hak etmediği, Türkiye'yi dünyaya da mahcup edecek, oy aldığımız seçmenleri de üzecek görüntülerin içinde olunmasını istemiyoruz. Meclis'in geçmiş döneminde bu var. Ama AKP'nin göze alarak, bizi yıldırmaya çalıştığı bir sertlik varsa buna da teslim olmayız" diye konuştu.

“Önergelerimiz hazır”

CHP'nin, teklifin Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerinde önerge vermediği anımsatılarak, Genel Kurul'da önerge verip vermeyeceğine yönelik soruya Özel, "Geneli üzerinde ve maddeleri üzerinde konuşacağız. Ayrıca Anayasa'ya aykırı olduğu için maddelerin metinden çıkarılmasına dair önerge verebiliriz. Bu tür önergelerimiz hazır" karşılığını verdi.

Özel, CHP’nin anayasa teklifi görüşmeleri için kaç günlük bir süre öngördüğüne yönelik soru üzerine, iktidarın komisyon görüşmeleri için 3 günlük süre verdiğini, ancak teklifin 10 günde kabul edildiğini anımsattı. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 3 günde görüşülseydi, ilk getirdikleri teklif aynen geçecekti. Müzakere edildikçe eksiklikleri, hataları, kusurlarını kendileri de gördüler. Kamuoyunda da bir bilinç oluşmaya başladı. Bu süreç ne kadar uzarsa, biz o kadar yararlı olacağını, bu hatalardan dönülebileceğini, anayasa teklifinin tamamen geri çekilebileceğini düşünüyoruz. Bunun için bütün gücümüzle, ne kadar çok uzatabilirsek, ne kadar çok gecikirse, bu teklifin yasalaşmasını ne kadar engelleyebilirsek bunun o kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Ümidimiz teklifin, Genel Kurul'da kabul edilmeden geri çekilmesi ya da oylamada 330'u bulamayarak düşmesi."