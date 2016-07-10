CHP: TBMM İçtüzüğü'nü muhalefete rağmen değiştirirlerse tanımayız

AKP'nin Meclis gündemine TBMM İçtüzüğün getirileceği sinyalinin vermesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Muhalefete rağmen değiştirirlerse o içtüzüğü tanımayız, fiili durum yaratırız” dedi.

BirGün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un haberine göre, alınan karar gereği 1 Temmuz’da tatile girmeyerek bayram tatilinin ardından 12 Temmuz’dan itibaren çalışmaya devam edecek olan Meclis, İçtüzük kavgasıyla açılacak. AKP, İçtüzük değişikliğini gündeme getirmekte kararlı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Muhalefete rağmen değiştirirlerse o İçtüzüğü tanımayız, fiili durum yaratırız” dedi.

Erdoğan’ın uzun süreden beri üzerinde durduğu ve her görüşmesinde AKP milletvekillerine “öncelikli iş” diye yol gösterdiği İçtüzük değişikliği, tatile girmeyerek 12 Temmuz’da çalışmaya devam edecek Meclis’in ana gündem maddesi olacak.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anadolu Ajansı’na Meclis’in gündemde bulunan ve hükümetin sunacağı üç torba yasayı çıkardıktan sonra tatile gireceğini açıkladı. Elitaş, bu düzenlemelerin toplam madde sayısının 200’ü bulduğuna işaret ederek, “TBMM İçtüzüğü’nü çok acele şekilde ele alıp normal şartlar altında çalışmayı sağlayabilecek noktaya gelmemiz gerekiyor” diyerek, İçtüzük değişikliğini gündeme getireceklerinin işaretini verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’i “hızlı” çalıştırma bahanesiyle AKP’nin yeni bir “dayatmaya” hazırlandığını söyledi. “İçtüzüğü değiştirmek tek başına iktidarın hakkı da haddi de değildir” diyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Faşist rejimlerde olur"

“Eğer çoğunluk oyuyla her şeyi yapacaklarını düşünüyorlarsa o zaman İçtüzüğü değiştirmek bir yana tümüyle kaldırabilirler de. Böyle şey olur mu? İçtüzük Meclis’in kendi yasasıdır. Evrensel yaklaşım muhalefetin sesine kulak vermeyi gerektirir. İktidarın muhalefetin sesini kısmaya, alanını daraltmaya yönelik değişiklikler demokratik rejimlerde değil tek adam rejimlerinin göstermelik parlamentolarında, faşist rejimlerde olur. AKP bunu yaparsa kendine yakışanı yapar, o ayrı konu.

"Saray talimatıyla salonu boşaltıyorlar"

“AKP, parlamento çalışmalarını Saray’ın talimatı doğrultusunda yürütüyor. Önceleri 20 ‘Saray fedaisi’ sürekli muhalefet sıralarına yürüyüp kavga çıkarırdı. Şimdi taktik değiştirdiler, ‘oylama yoksa salonu terk edin’ talimatı var. AKP’liler muhalefete ‘beş dakikada bir yoklama mı istenir’ diyor. Oylama varken Çin ordusu gibi geliyorlar, konuşmalar yapılırken çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Çünkü Saray, ‘sıralar boş, parlamento işlevsiz, sistem çöktü haydi başkanlık rejimine’ taktiği izliyor.

" Fiili durum yaratırız"

"Binali Yıldırım dışarda ve içerde tansiyonu düşürmekten söz ediyor. Daha dün ‘eli kanlı’ dedikleri liderlere, ülkelere bugün el uzatıyorlar. Bizim de Putin, Sisi, İsrail kadar hakkımız yok mu? Biz uzlaşmadan yanayız. Ancak eğer buna yanaşmazlarsa o zaman halkın kürsüsünü korumak için gerekirse göğüs göğüse mücadele ederiz. Muhalefete rağmen değiştirirlerse yapacakları içtüzüğü tanımayız, fiili durum yaratırız. Biz eski içtüzüğe göre kürsü hakkımızı kullanmaya devam ederiz. Diğer muhalefet partileriyle ortak tavır için harekete geçeriz.

"Para cezası ‘delice bir fikir’"

"Elitaş’ın ‘Küfreden, hakaret eden, kavga çıkaran ve kavgaya sebebiyet veren milletvekili TBMM kararıyla maddi bedelini ödemek zorunda kalacak’ sözleri eğer haberde belirtildiği gibi ‘para cezası’ anlamına geliyorsa, böyle delice bir fikri gündeme getirmek için akli melekelerini yitirmiş olmaları gerekir. ‘Kavga çıkaran maddi bedel öder’ den kasıt para cezası ise o zaman AKP’nin bütün mal varlığını satsalar da ödeyecekleri tazminata yetmez."