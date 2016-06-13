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CHP: TBMM davetiyesinden Atatürk’ün sözlerinin çıkarılmasının talimatını Erdoğan mı verdi?

CHP'li Özgür Özel, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

13 Haziran 2016 22:45

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Haziran günü verilecek iftar davetiyesinden Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözlerinin çıkarılmasını TBMM gündemine taşıdı. 

Özel, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kendisine de ulaşan davetiyede Meclis’in kurumsal kimliğini temsil eden logoda değişiklik yapıldığına dikkati çekti. Logoda, TBMM binası altında yer alması gereken “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünün yer almadığını belirten Özel, bugüne kadar tüm basılı materyallerde kullanılan “Yaldızlı Eskiz”deki değişikliğin nedenini sordu. Özel, soru önergesinde şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

- Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir sözünün logodan çıkartılarak kullanılması tasarım veya baskı hatası mıdır? Tasarım veya baskı hatası ise davetiyeler neden geri toplatılmamıştır?

- Eğer tasarımda veya baskıda bir hata yok ise kurumsal kimliğe aykırı bir şekilde eskizi kullanmanızdaki kasıt nedir?

- TBMM'nin kurumsal kimliğine yönelik çok ciddi bir hata olan bu kullanımın sorumlusu kimdir? Konuyla ilgili herhangi bir inceleme başlattınız mı? İnceleme başlatmadıysanız bunun sebebi nedir?

- Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir sözünün logodan çıkartılması için herhangi bir talimat aldınız mı? Aldıysanız talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mı aldınız?

ETİKETLER

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