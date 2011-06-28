CHP, TBMM Başkanlığı için aday göstermeyecek





Hülya Karabağlı

T24/ Ankara

24. yasama yılı açılışında ‘and içme’ koşulunu tutuklu milletvekillerinin tahliyesine bağlayan CHP sözünden geri adım atmadı. CHP Genel Kurul’a girip yemin etmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Batum, “Kimse kimseyi kandırmasın. TBMM Başkanı seçimine de katılmayacağız. Kendileri seçsin” dedi. Açılmadan kilitlenen TBMM’de BDP’nin desteklediği bağımsızlar da ‘boykot’ kararını uygulayarak Meclis’e gelmedi. CHP’deki tek istisnayı oturumu yöneten geçici başkan Oktay Ekşi oluşturdu.



CHP’nin yol haritası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, T24’e, “Arkadaşlarımız burada yemin edene kadar biz de yemin etmeyeceğiz” dedi. Buna göre, 4 Temmuz’da TBMM Başkanlığı ilk tur oylamasında CHP yer almayacak. Başkanlık için aday da göstermeyecek. Meclis ihtisas komisyonlarına ve Başkanlık Divanı’na da üye vermeyecek. Batum, “Kimse kimseyi kandırmasın. TBMM Başkanı seçimine de katılmayacağız. Kendileri seçsin” dedi.





Meydanı AKP'ye bırakmayalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez de, öğleden önce partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. MYK’da iki eğilim öne çıktı. Kimi MYK üyeleri “Yemin etmeyip meydanı AKP’ye bırakmayalım, mücadelemizi böyle sürdürelim” görüşünü savundu.

Bazı milletvekilleri ise daha sert bir tavır gösterilmesini istedi ve “Yemin etmeyelim. Tavrımızı daha net bir şekilde ortaya koyalım” dedi. Bu görüş, CHP lideri tarafından da desteklenince grubun genelinde “Girelim ama yemin etmeyelim” görüşü ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, daha sonra TBMM Grubu’ndaki milletvekillerinin onayına sundu.



Baykal: MYK ne karar alırsa uygularız

CHP’nin Meclis Grubu’nun saat 12.00’de toplanacağı duyuruldu. Toplantıya tam saatinde gelen önceki genel başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzayan toplantı nedeniyle kuliste gazetecilerle sohbet etti. Baykal, “Parti yönetimi ne karar alırsa ona uyarız. Takdir onların, yetki onların” dedi.

Milli iradenin yaralı olduğunu söyleyen Baykal, “Derhal bu yaranın tedavi edilmesi lazım. İpe un serme zamanı değildir” dedi.

Alkış koptu



Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Genel Kurul’a girilmesi, ancak yemin etmeyeceklerine ilişkin kararı, grup salonunda bulunan milletvekilleri ve yakınları tarafından alkışla karşılandı. Ayakta ve dakikalar süren alkışları Kılıçdaroğlu, yatıştırdı.

Konuşma yasağı

CHP genel başkanı, kritik süreçte milletvekillerine gazetecilere karşı uyardı. Kılıçdaroğlu, “Parti yöneticileri dışında hiçbir arkadaşımız medya önünde açıklama yapmasın” dedi.



