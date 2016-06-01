CHP: TBMM Basın Yayın Daire Başkanı görevden alınsın

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Ali Haydar Hakverdi, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Erbay Kücet'in, AKP Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görev yaptığını, kurum kuralları gereği herkese eşit mesafede durması gerekirken AKP sözcülüğü yapıp diğer muhalefet partilerinin aleyhine çalıştığını söyledi. Hakverdi, Kücet hakkında gerekli işlemlerin yapılması için TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a gönderdiği mektupta “Kücet hakkında gerekli idari işlemlerin ve soruşturmanın başlatılması için gereğinin yapılmasını saygılarımlar arz ederim” ifadesi yer aldı.

Kahmaran'a gönderilen mektup şöyle:

“Kültür Sanat ve Yayın Müdürü olarak görev yapan Erbay KÜCET, sizin başkanlık döneminizde Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak göreve getirilmiştir.

Kücet, Türkiye Büyük Milleti Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak bağlı bulunduğu kurumu temsil etmesi gerekirken, AKP Milletvekillerinin Twitter paylaşımlarını retweet yapmakta ve AKP lehine paylaşımlar yapmaktadır. Bulunduğu görev gereği tarafsız olması gereken Kücet, Binali Yıldırım’ı öven tweet’ler atarken Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu için ise “146’ya göre yargılanmalı” yönünde bir haber linki ekiyle birlikte tweet atmıştır. Sadece bununla kalmamış CHP Milletvekillerini hedef gösteren tweet’leri de retweet yapmıştır.

“Kücet, görev yaptığı kurum ve görevini kötüye kullanmaktadır. Bu nedenle Türkiye Büyük Milleti Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görev yapması kabul edilemez bir durumdur. Kücet hakkında gerekli idari işlemlerin ve soruşturmanın başlatılması için gereğinin yapılmasını saygılarımlar arz ederim”