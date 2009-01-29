CHP tartışmalı haritanın linkini kaldırdı

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde Kıbrıs'ın tek parça gösterildiği için tartışma konusu olan haritanın linkini CHP de sitesinden kaldırdı



Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde Kıbrıs'ı tek parça olarak gösterildiği "Google Maps" haritasıyla ilgili tartışma sürerken, CHP de kendi internet sitesinde partinin yerini gösteren uluslararası uydu haritası linkinin "medyanın bu haritayla ilgili duyarlılığı nedeniyle" sistemden kaldırdığını bildirdi



CHP İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP internet sitesi hazırlanırken, uydu aracılığıyla CHP'nin yerinin belirlenmesi, adresinin gösterilmesi için kullanılan uluslararası uydu haritası linki, medyamızın bu haritayla ilgili duyarlılığı nedeniyle iptal edilmiş, partimizin yerini gösteren uluslararası haritayı da içeren video sistemimizden çıkarılmıştır."



Cumhurbaşkanlığı "Google Maps" haritalarından elde edilen koordinat bilgilerinden faydanıldığını açıklamış, "Sorunun kaynağı Google altyapısı" ifadesini kullanmıştı.

