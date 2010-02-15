'CHP tarihi dönüşüm aşamasında'

T24 - Baykal dün katıldığı CHP İstanbul kongresini, 'CHP'nin tarihi dönüşümünde önemli bir aşama' olarak niteledi. Erdoğan'ın 'moralini' seçim anketlerinin bozduğunu öne süren Baykal, 'İktidarı kaybederse hesap verecek' dedi.



CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 33. Olağan Kongresi’ne katılan CHP lideri Deniz Baykal, hükümeti eleştirirken partisi için de önemli mesajlar verdi: “Demokraside hiçbir iktidar ebedi değildir. Hepsi geldikleri gibi gideceklerdir. Bu İstanbul İl kongresinin CHP’nin tarihi dönüşümünün önemli ve kritik aşamasını oluşturduğunu memnuniyetle görüyorum.”



CHP’nin ‘İstanbul aşkına Türkiye aşkına’ temalı 33. Olağan İstanbul İl Kongresi Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapıldı. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, kongrede 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ‘kırmızı kalp içinde ok’un yer aldığı amblem kullanıldı. Saat 09.00’dan itibaren delegeler kartlarını alarak salona girdi. Sahnede, Atatürk ve Deniz Baykal’ın dev posterlerinin yanında Türk Bayrağı ve CHP bayrağı aynı boyutlarda yer aldı. Sahnenin her iki tarafına yerleştirilen ekranlarla da salona yayın yapıldı. Delegeler salonun ortasında otururken, partililer de tribünleri ellerindeki CHP bayraklarıyla doldurdu.



15 Ağustos 2007’den beri CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan ve kongrede de aday olan Gürsel Tekin salona alkışlarla girdi. ‘Neredesin mavi gözlüm’ ve ‘Güzel günler göreceğiz’ şarkılarının çalındığı salonda ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye tempo tutuldu. Yaklaşık 5 bin kişilik kongre salonunun kalabalıklığı dikkat çekti. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Benan Baykal “Çok sayıda kişi içeriye giremedi. İktidar partisinin sonu yaklaştı. Bu kalabalık aslında bir iktidar yürüyüşünün heyecanının yansıması” dedi.





Ünlü sanatçılardan destek



Ünlü dans grubu Anadolu Ateşi’nin gösterisiyle başlayan kongreye MHP İstanbul İl Başkanı İlhan Barutçu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Erol Erdoğan, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Tekin Eneren, sanatçılar Edip Akbayram, Onur Akın, Eşber Yağmurdereli, Hüseyin Turan, Cahit Berkay, Ahmet Selçuk İlhan, Ali Rıza Binboğa, Davut Güloğlu, Selami Şahin, Berdan Mardini katıldı. Kongrenin sunuculuğunu üstlenen tiyatro sanatçısı Altan Erkekli, ”Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. İstanbul’dan Anadolu’nun içlerine kadar Türkiye’nin gözbebeği CHP’nin aşını, inancını, sevgisini, barışını taşıyacağız. Mustafa Kemal gibi diyoruz ‘geldikleri gibi gidecekler’” dedi.



Gürsel Tekin ve arkadaşlarının önerisiyle Divan Başkanlığı’na CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Saymanı Mustafa Özyürek seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede il yönetiminin hazırladığı multivizyon gösterisi sırasında Baykal’ın Prof. Dr. Türkan Saylan’ı evinde ziyaret ederken çekilmiş görüntüleri salondakilerden yoğun alkış aldı.



Girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, “Çok heyecanlıyım. İstanbul’un dört bir yanından, Anadolu’dan Güneydoğu’dan gelen il başkanlarını gördüm çok sevindim. İşçiler burada, Romanlar burada, ezilenler burada. Dünya değişiyor, çağ değişiyor. Biz de değişeceğiz. CHP üç şeyi gündeminden çıkarmıştır; din, dil ve yaşam biçimi. Siyaset anlayışının dışındadır bunlar” dedi.



Tekin gazetecilerin “Sizinle beraber türban açılımı yaşandı ama bugün salonda başörtülü kimse yok” demesi üzerine “Olur mu öyle şey. Biraz önce benim kız kardeşim geldi. Bu salona insanlara çarşafını giy, türbanını tak gel anlayışında değiliz. Yaşam biçimi nasılsa öyle gelebilir” diye yanıt verdi.



Kongrede 440 delegenin 400’ünün imzasıyla aday olan Tekin’in karşısına başka aday çıkmadı. Saat 16.00’a kadar adaylık için müracaat olmayınca Divan Başkanı Özyürek saat 16.30’da oylamaya geçilmesini istedi.



Baykal kongrenin yapıldığı salonda coşkuyla karşılandı. Baykal’la beraber Mehmet Sevigen ve Kemal Kılıçdaroğlu salona, Kenan Doğulu’nun seslendirdiği ‘Onuncu Yıl Marşı’yla girdi. Salondakiler ‘Gürsel Başkan, Baykal Başbakan’ diye tezahürat yaptı. Baykal, gazetecilerin Sevgililer Günü’ne ilişkin soruları üzerine şunları söyledi:



“Herkesin Sevgililer Günü’nü kutluyorum. Dostluklarımızı, sevgilerimizi birbirimize ifade etmek, paylaşmak için bugün bir vesile olsun. Umarım sevginin egemen olduğu bir topluma doğru hep birlikte gelişiriz.”





‘Moralini anketler bozuyor’



Baykal daha sonra konuşmasına başladı ve şunları söyledi:



Başbakan’ın moralini anketler bozuyor: Başbakan’ın morali niye bozuluyor diye düşünüyorum. Bence bir neden yok. Ne istiyorsa alıyor. Bir eli yağda, bir eli balda. Kendisi, çevresi, eşi, dostu, yandaşları. Toplumu yıldırmış, korkutmuş, bir korku imparatorluğu kurmuş. Egemenliğini kurmuş. Niye morali bozuluyor? Başbakanın moralini seçim anketleri bozuyor. Görüyor ki bu gidişin sonu yok. İktidarı kaybedersek ne olur? Bu Telekom’un hesabını bize sorarlar mı, bu özelleştirmenin, imar yolsuzluğunun hesabını bize sorarlar mı diye düşünmeye başlar. Asıl temel neden iktidarın kaybedilmekte olduğu gerçeğidir.



Sıradan bir kongre değil: Bu sıradan bir İstanbul İl Kongresi olarak görünmüyor. Bu iktidara hazır bir partinin, CHP’ye yakışan bir kongresi olarak duruyor. Hepsi geldikleri gibi gideceklerdir. Bunların gidişini Türkiye için taze bir başlangıç olarak değerlendirmek, Türkiye’yi bu yanlışlardan kurtarmak, derlenip toparlanmak, milletin umudunu canlandırmak, güveni tazelemek Türkiye’yi yeni bir coşkuyla yoluna koymak bizlerin sorumluluğundadır. Bu İstanbul İl Kongresi’nin de CHP’nin bu tarihi dönüşümünün önemli ve kritik aşamasını oluşturduğunu memnuniyetle görüyorum. Türkiye’yi derleyip toparlayacak parti olarak CHP ortada durmaktadır.



AKP ihanet etti: Cumhuriyet döneminde kurulan, kurulmuşların hepsini sattılar. En çok para harcayan bu iktidar en çok işsizlik yapan bu iktidar. Modernleşme, ilericilik, çağdaşlık diye yapılmıştır ama sonuç tam tersi olmuştur. Ne oldu? AKP benim gözümde manen iflas etmiştir. AKP’nin manevi iddiası, kimliği, ülkeye vaadi nedir? Önce kendileri ihanet etmişlerdir.



Gensoru vereceğiz: (Bir gazetede yer alan ‘İçişleri Bakanı Habur’da hiç merak etmeyin biz hâkimleri ayarladık. Onlar serbestçe geldikleri gibi içeri girecekler dedi’ haberi üzerine) Hâkimleri ayarladık ne demek? Kim bunlara bu ayarı veriyor. Vahim bir manzaradır. İtiraf yeni. Ankara’ya döner dönmez ilk işimiz bu hükümet, İçişleri Bakanı ve Başbakan hakkında, bu ayarlamayı yapanlar hakkında gensoru vermek olacaktır. Bir yandaş medya oluşturdular. Şimdi yandaş yargı yaratmaya çalışıyorlar. Yani Habur’da böyle olduğunu gördük. Ergenekon’da ne tablo. Nasıl inanacağız? Başbakan dava planlıyor. ‘Bir savcı arıyorum’ dedi. Daha sonra marifetli gizli tanık ortaya çıktı.



Başbuğ feryat etti: Türkiye’de uzun zamandır kurumların yıpratıldığı, etkisizleştirildiği, suçlandığı bir sürecin içinden geçiyor. Geçenlerde Genelkurmay Başkanı feryat etti. Bunların arkasında bir planlama, düzenleme ve tertip vardır. Bunun için çalıştırılan elemanlar vardır. Telefon dinlemeleri, hâkim ve savcı ayarlamaları. Kurumlar ‘Benimli biri kavga ediyor anlayamıyorum’ diyorlar.





CHP lideri Baykal kongrenin ardından, Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk’u tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde ziyaret etti.

Kongreye tek aday olarak giren Gürsel Tekin, 644 delegenin oy kullanma hakkı olduğu seçimde kullanılan 527 oyun 460’ını alarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Seçimlerde kullanılan 67 oy ise hatalı olduğu için geçerli sayılmadı.





