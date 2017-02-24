CHP, 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor

Referandum çalışmaları başlarken Samsun Valiliği çok tartışma yaratacak bir karar aldı. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dayandırılan kararda, siyasi partiler dışında herhangi bir dernek ya da sivil toplum kuruluşunun referandum çalışması yapamayacağı öne sürülerek, bir STK adına dağıtılmak istenen broşüre izin verilmedi.

Nergis Demirkaya'nın Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, karara dayanak gösterilen YSK kararı, referandum dolayısıyla 15 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanan 109 sayılı propaganda kararı. Kararda “siyasi partiler dışında sivil toplum kuruluşu, dernek gibi kurumların broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi türlü yayını dağıtması ve tanıtım yeri açmasının yasak olduğu” belirtiliyor. Karara göre seçime girme yeterliliğine sahip aralarında Meclis’te grubu bulunan 4 siyasi partinin yer aldığı sadece 10 parti referandum çalışması yapabiliyor.

Samsun İl-İlçe Seçim Kurulları ve valilik işte bu kararı gerekçe göstererek Birleşik Haziran Hareketi’nin referandumda “Hayır” diyen bildirisinin dağıtımına izin vermedi.

Karar aynı uygulama farklı

Karar böyle ama uygulama nasıl? CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu bugüne kadar böyle bir şeyin gündeme gelmediğini söyledi. Yakupoğlu’nun verdiği bilgiye göre, YSK’nin bu kararı doğrultusunda, ne daha önceki genel seçimlerde ne cumhurbaşkanlığı seçiminde ne de 2010 yılında yapılan anayasa referandumunda “bir derneğin propaganda faaliyeti yapması yasak” yorumu yapılmadı. YSK’nin önüne de bu yönde bir konu hiç gitmedi.

YSK’ya başvuru yapılacak

Her seçim döneminde noktasından virgülüne kadar aynı propaganda kararının yayınlanmasına karşın o kararın ilk kez böyle yorumlanması CHP’yi harekete geçirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Samsun Valiliği’nin aldığı karara karşı “tam kanunsuzluk” iddiasıyla YSK’ya başvuru yapılmasını istedi. Şimdi gözler yapılacak bu başvurudan sonra YSK’nın vereceği kararda.

YSK’nın karar almasına bile gerek yok

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ise YSK’nın böyle bir karar almasına bile gerek olmadığını söyledi. Sarıhan, “Bu bir referandum. Dar yorumlanmış bir değerlendirme ve hukuka aykırı bir durum var. Biz halk olarak bir karar vereceğiz ve halk bir fikir etrafında çalışma yürütebilir. Bence YSK kararına bile gerek yok” dedi.

Samsun kararını, ‘Hayır’ oyu verecekleri hareketsiz bırakmaya yönelik bir adım olarak değerlendiren CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da, bunun anayasaya aykırı olduğunu söyledi.