CHP: Taksim engeli gereksiz artniyet olur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, "Eğer bu sefer de '1 Mayıs'ı tatil ettik, Taksim de kutlama olmayacak' inadı devam ederse, bu hiç gereği olmayan bir artniyet gösterisi olacaktır" dedi.



KESK yöneticisi İsmail Canpolat, 1 Mayıs'la ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Selvi'yi CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.



Selvi, ziyarette yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın 120 yıldır birçok ülkede kutlanmasına karşın, "Türkiye'de 1 Mayıs'ın, her yıl stres ve bunalım yaşanan bir gün haline geldiğini" savundu. "İstanbul'da geçen yıl 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan olayların da etkisiyle bu yıl 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edildiğini" öne süren Selvi, olayın sadece ulusal bayram veya resmi tatil olarak görülmesinin 1 Mayıs'ın anlamını azaltacağını belirtti.



Selvi, hükümetin bu yılki 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle yeni bir toplumsal gerginlik yaratmayacağını umduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"1 Mayıs, tüm dünyada anlamlı alanlarda kutlanır. Türkiye'de 1 Mayıs'ın kutlanması gereken yer, Taksim'dir.



Hükümetin geçen yılki tavrını, özellikle kolluk kuvvetleri ile hiç gereği olmadan yapmış olduğu uygulamaları bu yıl tekrarlamayacağı kanaatindeyim. Geçen yıl adeta terör estirildi, sıkıyönetim estirildi. İstanbullular perişan edildi. Halbuki izin verilseydi hiçbir sorun yaşanmayacaktı. Kolluk kuvvetleri ile emeğiyle geçinen insanların inatlaşması hükümetler için ayıptır, zaaftır."



1 Mayıs kutlamalarının bu yıl Taksim'de gerçekleştirileceğini düşündüğünü ifade eden Selvi, "Eğer bu sefer de "1 Mayıs'ı tatil ettik, Taksim de kutlama olmayacak' inadı devam ederse, bu hiç gereği olmayan bir artniyet gösterisi olacaktır" diye konuştu.



Selvi, "1 Mayıs'ın işçi bayramı olmasına karşın, Türkiye'de işçilere yönelik baskıların hâlâ devam ettiğini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerinde işçilere başka sendikaya geçmeleri için baskı uygulandığını" iddia etti.



Canpolat ise 1 Mayıs'ın kavga değil, birlik ve dayanışma günü olduğunu söyledi. 1 Mayıs'ın tatil edilip, işçilere Taksim'de kutlama yapma izni verilmemesinin doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Canpolat, hükümetin bu konudaki yasağı kaldırması gerektiğini söyledi. Canpolat, 1 Mayıs, Taksim'de kutlanıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

