CHP: Tabanın AKP'yle koalisyondan endişe etmesine gerek yok

AKP ile koalisyon görüşmelerini, CHP heyeti adına yürütecek olan Parti Sözcüsü Prof. Dr. Haluk Koç, AKP ile olası bir koalisyon kurulması konusunda CHP tabanının endişe etmesine gerek olmadığını söyleyerek, “Müzakere masasına farklı bir kostümle oturacak değiliz. Huzursuz olmalarına gerek yok” dedi. AKP ile bir koalisyon kurulması durumunda hiçbir şeyin 7 Haziran öncesi gibi olmayacağını ileri süren Koç, “Yüzde 60’lık blok çok net ifadelerle kalktı. Meclis Başkanlığı seçiminde son turda kullanılan oylar, bir başka işbirliğinin temelini atmaya dönük olarak yorumlanabilir” ifadesini kullandı.

CHP sözcüsü, Meclis Başkanlığı ve RTÜK seçimi ile ilgili olarak “Perde önündeki söylemlerin aksine perde arkasında işbirliği geliştiğini görüyoruz” dedi.

Koç şunları söyledi: “Umuyoruz ki eğer bir koalisyon müzakeresi yapılacaksa bunu AKP ile yürütelim. Sürekli kendi sınırları dışında davranan bir Cumhurbaşkanı’yla, çift başlı AKP yapısıyla koalisyon görüşmesi götürmeyi düşünmek çıkmaz bir yol”

Haber Türk’ten Kübra Par’a konuşan Haluk Koç, Cumhurbaşkanı’nın koalisyon görüşmelerine müdahale etmesi durumunda CHP olarak tutumlarının değişip değişmeyeceği sorusuna “Kamuoyuna sürekli yapılan günlük açıklamalarla, üçüncü bir koalisyon ortağıymış gibi sürece müdahale edecek bir yetki aşımı ortaya konulursa, bu sadece bizim açımızdan değil, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından da kolay taşınacak bir durum olmaz” dedi.

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