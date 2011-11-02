CHP: Suriye'de terör ve batının oyunu var

T24

'Terör örgütü faliyeti'



PKK ve Suriye



'Bir senaryo var'



Hatay'daki kamplar



Kadınlardan oluşan bir grupla Suriye'de incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler'den açıklamalar geldi.6'sı CHP'li 38 kadının oluşturduğu grupla 4 gün boyunca Halep, Şam ve Laskiye'yi gezdiklerini belirten Güler, ülkede çatışmalar olduğunu ve bunların terör örgütü faaliyeti olarak değerlendirilebileceğini söyledi.Güler, ''Biz senaryo yazıp, oyun kurup, perdeyi açıp ülkeleri işgal etmeye onay vermeyeceğiz'' şeklinde konuştu.Yaklaşık iki ay sonra bir başka CHP heyeti Suriye'ye gitti ve dönüşteki açıklamalar, hükümet ile anamuhalefet partisinin olaylara bakışındaki farklılıkları ortaya koydu.Suriye dönüşü Hatay'da konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler'in açıklamaları şöyle:"Panellere katıldık, çarşı pazar gezdik. Yalnızca yöneticilerden değil, sıradan insanlarla görüşme şansına kavuştuk.Suriye'den 'hem ülkeyi hem bölgeyi ateşe sürükleyebilecek senaryo ve oyunlara geçit vermemek gerek' duygusuyla döndük.Suriye ile ilgili televizyonlarda batı kaynaklı haberlerler yer alıyor ve bu haberlerin son derece rahatsız edici, bize söylenenlerden farklı. Akademisyenler, Suriye ile iş yapan iş adamları, burayla ilişkisi olan çeşitli kesimler olayların televizyonlarda söylenenler gibi olmadığını yoğun bir şekilde bildirdiler.Yaptığımız görüşmelerde çok sıcak ve içten karşılandık. Bu ortamda üç il çerçevesinde ve yaptığımız görüşmelerde yönetimin uyguladığı vahşet gibi bir şeyin, bir iç savaşın olmadığını söylemek istiyorum. Suriye'de bizim gördüğümüz ve genel olarak bilinen belli noktalarda çeşitli çatışmalar var. Bunlar terör örgütü faaliyeti olarak isimlendirilebilir. Suriyeliler, Türkiye ile Suriye'nin düşman olamayacağını söylediler.Suriye'nin zamanında PKK'ya destek verdiğini biliyoruz. Biz bundan uzun yıllar çok rahatsız olduk. Bugün onlar PKK'ya destek verdi diye o ülkede gerçekleştirilen eylemlere Türkiye'nin destek vermesi gerekmiyor. O yanlıştı. Yanlış yanlış yapılarak düzeltilemez diye düşünüyoruz.Burada gördüğümüz şey, daha çok elde ettiğimiz izlenim sonuç; bir senaryo var. Senaryo sahipleri oyun kurmuşlar, o oyunu oynamak üzere perdeyi açmışlar. Suriye'nin iç işlerine karışma bir gerçek olarak ortaya çıkmış,Endişe şu, Suriyeliler bundan endişe ediyor, biz de endişe ile döndük. Kuzey Afrika ülkelerine ve diğer Ortadoğu ülkelerindeki olaylar gibi 'bizim ülkemiz de işgal edilecek'. Bu son derece önemli bir problem. Bunun Türkiye'de çok kuvvetle dile getirilmesi gerekiyor.Biz senaryo yazıp, oyun kurup, perdeyi açıp ülkeleri işgal etmeye onay vermeyeceğiz. Ülkelerin egemenliğini, dışa karşı bağımsızlığını herkesten önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak biz savunacağız. Hem ülkeyi hem bölgeyi ateşe sürükleyebilecek bu tarz senaryo ve oyunlara geçit vermemek gerek duygusuyla döndük Suriye'den. Öyle bir şey ki kazanılacak diye beklenen hiçbir kazanç ödenecek bedele değmez.Suriyeliler Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü kamplarıyla ilgili çok rahatsız olduklarını bize ilettikler. Suriyeliler, bu kamplarda olup bitenleri anlatıyorlar. TBMM'de kamplarla ilgili bir araştırma açılmasını talep edeceğiz. Bu kampları ziyaret etmek için gerekli izin başvurularını yapmayı düşünüyoruz. Söylenenlerin önemli bir kısmının gerçek olabileceğine ihtimal vermiyoruz. Gerçek olmayan şeyleri ilan etmek lazım. Gerçek olanların da söylenmesi gerek''