'CHP statükocu, MHP şoven tavrıyla prim yapamaz'

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'AK Parti içinde sevgisizlik iklimi yoktur'

Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında eleştirdiği CHP ve MHP'nin, ülkede demokratik standartların yükseltilmesine ilişkin hiçbir söylemleri olmadığını savundu.Gerçek anlamda demokratik bir ortamda CHP'nin statükocu, MHP'nin de şoven tavrıyla prim yapmasının mümkün olmadığını ifade eden Çelik, ''Demokratik açılım süreci, tasarlandığı ve planlandığı şekilde hedefine ulaşırsa MHP de BDP de birer işçi partisi olur. Marjinal birer parti olur'' dedi.Milletin, hür iradesiyle CHP'yi hiçbir zaman iktidar yapmadığını, bundan sonra da yapma niyetinde olmadığını öne süren Çelik, ''1960 darbesinden sonra 1961 seçimlerinde zorla İsmet Paşa başbakan yapıldı. Silah zoruyla yapıldı ama tutmadı'' şeklinde konuştu.MHP'nin tarzının, içeride düşman üreterek, dışarıda düşman göstererek siyaset yapmak olduğunu iddia eden Çelik, ''MHP'nin genetik kodlarında düşman üretme vardır'' dedi. Bahçeli'nin fikir atası olduğunu söylediği Nihal Atsız'ın oğlu Yağmur Atsız'a bıraktığı vasiyetnameyi okuyan Çelik, ''Sayın Bahçeli'nin fikir kodlarında bu geçmiş vardır'' dedi.Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Kaçak Ermenilerle'' ilgili sözlerinin nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu yanıtlarken de Erdoğan'ın sözleriyle Türkiye'nin bu konudaki iyi niyetini ve attığı olumlu adımları ifade ettiğini, kapalı bir durum da olmadığını söyledi.Hüseyin Çelik, ''Kimse boşuna sevinmesin, AK Parti içinde bir CHP'li milletvekilinin CHP için söylediği sevgisizlik iklimi yoktur. Bizde sevgi ve saygı esastır. Bizde böyle bir şey olmaz. Böyle bir beklenti içinde olanlar avucunu yalarlar'' dedi.Çelik, anayasa değişikliği konusundaki soruyu yanıtlarken de sürecin sürdüğünü, ortak akıl ve paydada buluşulacağına inandığını söyledi.