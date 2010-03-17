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Politika

'CHP statükocu, MHP şoven tavrıyla prim yapamaz'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, partsinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

17 Mart 2010 02:00

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, kamuoyunda ''taş atan çocuklar'' ile ilgili düzenleme olarak bilinen yasa tasarısına ilişkin, muhalefetin çekincelerinin haklı bir zemine dayanmadığını belirterek, ''Ama yeni bir tartışma çıkmaması için o sözü edilen maddeler tasarıdan çıkarılıyor. Abdullah Öcalan ile ilgili yargılama süreci ve prosedürü iç ve dış hukuk tüketilerek sonuçlanmıştır. Bu saatten sonra bunun geri dönüşüyle ilgili bir şey olması mümkün değildir'' dedi.



Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında eleştirdiği CHP ve MHP'nin, ülkede demokratik standartların yükseltilmesine ilişkin hiçbir söylemleri olmadığını savundu.

Gerçek anlamda demokratik bir ortamda CHP'nin statükocu, MHP'nin de şoven tavrıyla prim yapmasının mümkün olmadığını ifade eden Çelik, ''Demokratik açılım süreci, tasarlandığı ve planlandığı şekilde hedefine ulaşırsa MHP de BDP de birer işçi partisi olur. Marjinal birer parti olur'' dedi.

Milletin, hür iradesiyle CHP'yi hiçbir zaman iktidar yapmadığını, bundan sonra da yapma niyetinde olmadığını öne süren Çelik, ''1960 darbesinden sonra 1961 seçimlerinde zorla İsmet Paşa başbakan yapıldı. Silah zoruyla yapıldı ama tutmadı'' şeklinde konuştu.

MHP'nin tarzının, içeride düşman üreterek, dışarıda düşman göstererek siyaset yapmak olduğunu iddia eden Çelik, ''MHP'nin genetik kodlarında düşman üretme vardır'' dedi. Bahçeli'nin fikir atası olduğunu söylediği Nihal Atsız'ın oğlu Yağmur Atsız'a bıraktığı vasiyetnameyi okuyan Çelik, ''Sayın Bahçeli'nin fikir kodlarında bu geçmiş vardır'' dedi.

   
'AK Parti içinde sevgisizlik iklimi yoktur'

Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Kaçak Ermenilerle'' ilgili sözlerinin nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu yanıtlarken de Erdoğan'ın sözleriyle Türkiye'nin bu konudaki iyi niyetini ve attığı olumlu adımları ifade ettiğini, kapalı bir durum da olmadığını söyledi.

Hüseyin Çelik, ''Kimse boşuna sevinmesin, AK Parti içinde bir CHP'li milletvekilinin CHP için söylediği sevgisizlik iklimi yoktur. Bizde sevgi ve saygı esastır. Bizde böyle bir şey olmaz. Böyle bir beklenti içinde olanlar avucunu yalarlar'' dedi.

Çelik, anayasa değişikliği konusundaki soruyu yanıtlarken de sürecin sürdüğünü, ortak akıl ve paydada buluşulacağına inandığını söyledi.

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