-CHP: SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA AİT DEĞİL ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - CHP'den yapılan açıklamada, ''Başörtüsü konusunu İslam alimlerine bırakalım, onlar karar versin'' sözlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olmadığı bildirildi. Açıklamada, gazeteci Mine Şenocaklı'nın, Nuray Mert ve Ayşe Böhürler ile yaptığı söyleşinin bugünkü bölümünün, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başörtüsü konusunu İslam alimlerine bırakalım, onlar karar versin' görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu ile başladığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun, ne CHP Genel Başkanı ne Grup Başkanvekili ne milletvekili ne bürokrat ne de bir birey olarak, böyle bir sözünün bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sayın Genel Başkan her platformda, türbanı bir inanç sorunu olarak değil, hukuk çerçevesinde hak ve özgürlükler sorunu olarak gördüğünü belirtmiş ve Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu hatırlatarak sorunun çözümünden yana olduğunu açıklamıştır. 'Başörtüsü konusunu İslam alimlerine bırakalım, onlar karar versin' sözleri Kılıçdaroğlu'na ait değildir ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından söylenmemiştir. Gerek iletişim özgürlüğü, gerekse halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı çerçevesinde kamuoyunun bilgisine, takdirine sunarız.''