CHP Sözcüsü Tezcan: Yerel seçimlerin öne alınmasına destek vermiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, 2019'daki yapılacak yerel seçimlerin erken alınmasına ilişkin olarak, "CHP, yerel seçimlerin öne alınması için getirilebilecek bir Anayasa değişikliğine destek vermez” dedi.

24 Haziran seçimleri sonrasında, kulislerde Mart 2019’daki yerel seçimlerin bu yılın sonbaharına alınması konuşulurken, Tezcan, bir teklifin gelmesi halinde CHP 'nin “hayır” diyeceğini kaydetti.

Sözcü'nün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Eğer iktidar mutlaka bir Anayasa değişikliği yapmak istiyorsa, bunu seçilmiş yerel yöneticilerin görev sürelerinin kısaltılması için değil, bağımsız yargı için getirsin. Yargı bağımsızlığının sağlanması için, yüksek yargıya ilişkin mevcut kurulların ve bu kurullara seçim sistemlerinin değişmesi için CHP olarak halihazırda bir Anayasa değişiklik hazırlığımız var. Bu konuda, yargıyı gerçekten bağımsız yapmak için Anayasa değişikliği yapmak isterlerse, biz varız. Ancak yerel seçimlerin erkene alınması konusunda olası bir değişiklik teklifine, CHP destek vermeyecektir.

"HDP'nin desteğini araması gerekir"

Anayasa uyarınca, Anayasa değişikliği yapılması için TBMM'nin 3'te 2'sinin desteği gerekiyor. Bu da 24 Haziran'da oluşan 600 üyeli parlamentoda 400 vekilin desteğini gerektiriyor. 360 ila 400 vekilin desteğinin alınması ise, Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesini öngörüyor.Mevcut koşullarda seçimlere Cumhur ittifakı olarak giren AKP ve MHP'nin oyu, Anayasa değişikliği için yetmiyor.İki partiye İYİ Parti'nin destek vermesi halinde bile, doğrudan Anayasa değişikliğini Meclis'ten geçirecek olan 400 sayısına ulaşılamıyor.Mevcut parlamento aritmetiğinde AKP ve MHP'nin yerel seçimleri öne alabilmek için ya CHP 'nin, ya da HDP'nin desteğine ihtiyacı bulunuyor. CHP 'nin bu desteği vermeyeceğini açıklamasının ardından, eğer iktidar bloğu için yerel seçimleri erkene almak istiyorsa, geriye tek seçenek olarak sadece HDP'nin desteğinin aranması kalıyor.