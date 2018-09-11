CHP Sözcüsü Öztrak'tan yerel seçim açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2019 mart yerel seçimlerinde CHP'nin çok yüksek bir oy oranı alacağını iddia ederek, "Bundan sonra da özellikle tek adam parti devletinin frensiz, kontrolsüz, dengesiz gidişinin önüne geçecektir" yorumunda bulundu.

Öztrak'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Ekonomiyi gerektiği gibi tahkim edin, rantçılık yapmayın. Milletin derdine derman olun.

-Dün AKP sözcüsü "Önemli olan işleyen piyasa ekonomisine sahip olmaktır" dedi. Piyasa falan kalmadı arkadaşlar 3 gün sonrasını göremeyen tüccar fiyat veremiyor. Yerel basın kağıt bulamıyor.

-Halen buradan dönülebilir ama tedbir alınırsa. Sabahtan akşama kadar CHP'yi nasıl etkisiz hale getirebilirz diye düşünüyorlar başka da bir şey yapmıyorlar.



-(Muharrem İnce'nin İBB adaylığı iddiası) Sayın İnce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı. Her yere aday olma hakkı var. Bununla ilgili daha fazla bir şey söyleyemem.

- CHP önümüzdeki yerel seçimlerde çok yüksek bir oy alacaktır. Bundan sonra da özellikle tek adam parti devletinin frensiz, kontrolsüz, dengesiz gidişinin önüne geçecektir. Biz belediyeciliği biliriz. Belediyelerimiz en iyi hizmeti vermeye devam edecektir.