CHP Sözcüsü Öztrak: TÜİK'in verdiği rakamlar kabak tadı vermeye başladı; başkan hakkında kamu denetçisine başvuracağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nu eleştirdi. "TÜİK'in verdiği rakamlar kabak tadı vermeye başladı" diyen Öztrak, "TÜİK Başkanı hakkında, kamu denetçisine başvuracağız" dedi.

Ekonomik krizin varlığından söz eden Öztrak, "Bir ülkede bir baba 'Çocuklarım aç' diyerek canına kıyıyorsa, o ülkenin Diyanet'i durup bunu çözmeyi düşünmelidir. Saray'ın bal demesiyle milletin ağzı tatlanmıyor" ifadelerini kullandı. Öztrak, sözlerinin devamında "Son 15 günde yaşadıklarımız, bunca insanımızı pisi pisine kaybettiğimizi gösteriyor. Çünkü tedbir alması gerekenler almıyor" diye konuştu.

Öztrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de insanların nasıl öldüğüne baktığımızda tablo içler acısı. Bakın Elazığ'da deprem olacağını biliyor muyduk? Biliyorduk. Peki tedbir alındı mı?Hiçbir tedbir alınmadı. Van'daki bölge çığ bölgesi. Peki neden önlem alınmıyor? Çığ'ın gürültüye hassas olduğu bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Neden önlemleri almadık.

İstanbul'daki pistten çıkan uçağa gelelim. Aynı hava yolu şirketinin benzer kazaları var. Uçağın iniş yaptığı pist yorgun mu? Yorgun.

Peki aynı havalimanında yıllar önce bitmesi gereken bir pist var. Peki neden bitmemiş?

Son 15 günde yaşadıklarımız, bunca insanımızı pisi pisine kaybettiğimizi gösteriyor. Çünkü tedbir alması gerekenler almıyor.

Erdoğan Kırklareli'de miting yapıyordu. Medya ekranı ikiye böldü, bir yanda çığ felaketi, bir yanda Erdoğan'ın mitingi. Çığ düşmüş insanlar ölmüş, bunlar ne Erdoğan'ın ne yandaş medyanın umurunda.

Bu iktidarın yönetiminde gün geçmiyor ki yeni skandal ortaya çıkmasın. Sabiha Gökçen'deki kazanın ardından, normal bir demokraside yer yerinden oynayacak bir skandal ortaya çıktı. Yeni bir pist yapılacağı biliniyor. İhale yapılıyor, MAK yolu inşaata veriliyor. İhaleyi 14 ayda yapılacağı söyleniyor ihalede, 42 ay geçmesine rağmen yapılmıyor. Şirket işi taşeron firmaya vermiş. Cengiz ve Kalyon inşaat var bu taşeron firmalar arasında. Rekabet kurumu bu durumu inceledi mi incelemedi mi?

Bu olan biteni sorgulamayacak mıyız?

Geçtiğimiz hafta Başkentgaz, Kızılay ve TÜRKEN vakfı aralarında ortaya çıkan bir skandal ortaya çıktı. Amerika'daki gökdelen için 8 milyar dolar gönderiyor. Şirket bu bağışı doğrudan göndermek yerine Kızılay üzerinden Ensar'a, Ensar'dan Türken üzerinden Amerika'ya gidiyor. Ülkenin uğradığı vergi kaybı konuşulurken, söz konusu bBşkentgaza 2016'da gayrimenkul statüsü verilmiş. Şirketten veya bu statüyü verenden bir açıklama yok. Skandalın bir diğer aktörü de Ensar. Vakfın gönderdiğine dair belge yok dedik. Ardından Ensar bir takım dekontlar ortaya çıkardı, 4 taksitte gönderdiğini iddia etti. Belge gönderildiği söylenen tarihten bir yıl sonra gönderilmeye başlanmış.

Bir tarafta Saray'ın çalışanlarına 89 bin liralık maaşlar, diğer tarafta 'Çocuklarım aç' diyerek intihar edenler. Bir ülkede bir baba 'Çocuklarım aç' diyerek canına kıyıyorsa, o ülkenin Diyanet'i durup bunu çözmeyi düşünmelidir. Saray'ın bal demesiyle milletin ağzı tatlanmıyor.

Artık hem enflasyon hem de işsizlik için TÜİK'in verdiği rakamlar kabak tadı vermeye başladı. Bu neden TÜİK Başkanı hakkında, kamu denetçisine başvuracağız. "