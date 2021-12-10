CHP Sözcüsü Öztrak'tan Merkez Bankası'nın döviz müdahalesine ilişkin açıklama: Türk Lirasının çakılmasına sebep olan koşullar değişmeden, sonuç değişmez

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın dövize yaptığı müdahale sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öztrak, söz konusu müdahalenin işe yaramadığına dikkat çekerek "Türk Lirasının çakılmasına sebep olan koşullar değişmeden, sonuç değişmez" ifadelerini kullandı.

Öztrak yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TCMB kendine ait olmayan rezervlerle yine aynı seviyeden müdahale etti. Ama müdahale bir kez daha işe yaramadı. Birilerine yine ucuzdan döviz alma imkanı sağlandı. Türk Lirasının çakılmasına sebep olan koşullar değişmeden, sonuç değişmez. Bu değişim de ancak seçimle mümkündür."

Merkez Bankası'ndan 10 günde üçüncü müdahale

Merkez Bankası doların 14 liraya yaklaşmasının ardından bugün döviz kurlarına müdahalede bulunmuştu. Müdahalenin ardından 13,73 seviyelerine kadar gerileyen dolar, kısa süre içinde yeniden 13,90'lı seviyelerin üzerine tırmanmıştı.

Merkez Bankası'nın söz konusu müdahalesi dövize 10 gün içinde yapılan üçüncü müdahale oldu.

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