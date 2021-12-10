Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolardaki düşüş kısa sürdü; tekrar 13,90'ın üzerinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Dolar/TL kurunun 13,95'i görmesinin ardından gelen üçüncü müdahale ile dolar 13,73'e liraya kadar geriledi. Müdahalenin ardından dolar kısa süreliğine gerilese de tekrardan 13,90'lı seviyelere yükseldi.

Saat 14.35 itibariyle dolar 13,93 seviyesinden fiyatlanıyor.

Merkez Bankası, geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu.