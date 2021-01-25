CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a 'tek adamcağız' yanıtı: Tek adam unvanından çok rahatsız olmuş, kendine ortak arıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de esasen CHP'ye ait bir siyaset yoktur. CHP diye bir parti olup olmadığı da tartışmalıdır. CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor" sözlerine yanıt verirken "Anlaşılan Erdoğan, tek adam unvanından çok rahatsız olmuş kendine ortak arıyor. Bizden tek adam çıkmaz, bizim genel başkanımız Anayasa Mahkemesi’ne kendi istediği üyeyi ışınlamaz, bizim genel başkanımız TBMM’yi, milletvekillerini vesayet altına almaya kalkmaz. Öyle görünüyor ki Erdoğan’ın geçtiğimiz haftaki darbe paranoyası sona ermiş, CHP paranoyası da yeniden başlamış" dedi.

TIKAYIN - Erdoğan: CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır; şu anda tek adamcağız siyaseti işliyor

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, Erdoğan'ın "Ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir" sözlerine "Sizin eserlerinizi saymamızı istiyorsanız hadi sayalım; ülkenin en stratejik askeri tesislerinden Sakarya Tank Palet Fabrikası’nın Katar’a peşkeş çekilmesi hiç şüphe yok sizin eseriniz. ‘Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak’ deyip saray beslemesi beş müteahhiti dünyada devletten en fazla iş alan ilk on şirket arasına sokmak tabii ki sizin eseriniz. Ekonomimizi dünyada en yüksek faiz veren on ekonomi arasına sokmak tabii ki sizin eseriniz. Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doları bir kapris uğruna har vurup harman savurmak, sonra da ülkeyi yüksek faize mahkûm etmek sizin eseriniz. Yokluk, açlık, işsizlik, kuyruklar, sizin eseriniz Sayın Erdoğan" diye yanıt verdi.

Öztrak, CHP'den 'tek adam' çıkmayacağını ifade ederek, “Bizim genel başkanımız tarafsızlık yemini edip ondan sonra da partisinin kongrelerine katılmaz" diyerek şöyle devam etti:

"Anlaşılan Erdoğan, tek adam unvanından çok rahatsız olmuş kendine ortak arıyor. Bizden tek adam çıkmaz, bizim genel başkanımız Anayasa Mahkemesi’ne kendi istediği üyeyi ışınlamaz, bizim genel başkanımız TBMM’yi, milletvekillerini vesayet altına almaya kalkmaz. Bizim genel başkanımız seçim kaybettiğinde mızıkçılık hiç yapmaz. Bizim genel başkanımız tarafsızlık yemini edip ondan sonra da partisinin kongrelerine katılmaz. Bizim genel başkanımız önüne gelene terörist iftirası atmaz. Bizde tek adam yok, bizde adamcağız yok, bizde insan gibi insan var.

CHP, bu ülkenin sigortasıdır. Esnafın, çiftçinin, emekçinin, işsizin, emeklinin, apartman görevlilerin, evlere temizliğe gidenlerin sorunlarına sahip çıkıyoruz. Biz ülkemize halkımızın gözüyle bakıyoruz, sarayın gözüyle değil. Öyle görünüyor ki Erdoğan’ın geçtiğimiz haftaki darbe paranoyası sona ermiş, CHP paranoyası da yeniden başlamış."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli, Mersin Uşak il kongresinde, ana muhalefet partisi CHP ile lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef almış, "Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır" demişti.

Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kendisine karşı çıkan herkesi susturarak gerekirse kapı dışı ederek diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir" eleştirisi getiren Erdoğan, "Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor" diye konuşmuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında da, "Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelin en kadar kızarsak kızalım ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.