CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a: Asıl milletimiz, sandıkta Müslüm Baba gibi tam damardan size girecek

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo'dan Senegal'e gidişinde uçakta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarını boykot etmesine ilişkin yaptığı açıklamaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Öztrak, Erdoğan'a "Asıl milletimiz, Müslüm Baba gibi, tam damardan sandıkta size girecek. Beşli çetelerinizle, milletin kesesinden adrese teslim dağıttığınız eurolu, dolarlı ihalelerinizle, yanaşmalarınızla 20 yılın ağır faturası önünüze konacak. Yok öyle masayı devirip, faturayı ödemeden kaçmak…" yanıtını verdi.

Erdoğan ne demişti?

Bir gazeteci Erdoğan'a uçakta "İki hafta önce Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. CHP zihniyeti zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor? Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Erdoğan "Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lazım ki, artık o dönemler geride kaldı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. O tarih oldu. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara’dan İstanbul’a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin. Bir de bu işin bu yönü var." cevabını verdi.

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