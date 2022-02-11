CHP Sözcüsü Öztrak'tan cari açık tepkisi: Gerçekten bu kadar haltı siz neden yediniz?

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı aralık ayı cari açık verilerini değerlendirdi. Aralıkta 3,84 milyar dolar olarak gerçekleşen ve 16 ayın en yüksek cari açığa ilişkin Öztrak, hükümetin cari fazla vermek için geçtiğimiz aylarda izlediği "düşük faiz, yüksek kur" politikasına atıfta bulunarak "Gerçekten bu kadar haltı siz neden yediniz? Yoksa oynadığınız oyunun amacı, milleti açlığa mahkûm edip, kaybettirdiğiniz özgürlüklerini unutturmak mı?" dedi.

TIKLAYIN: Cari açık aralıkta 3,84 milyar dolarla 16 ayın zirvesine yükseldi

Öztrak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Döviz şahlandıkça 'rekabet gücü artıyor' dediler. 'Cari denge düzeldikçe, enflasyon da düşecek' dediler. 'Faiz sebep enflasyon sonuç' safsatası için bolca mürekkep tükettiler. Sonuç: TL'deki olağanüstü değer kaybına rağmen, cari açık düşmek bir yana, 2021 son üç ayında arttı.

2021 Aralık ayında: 3,8 milyar dolar ile 2021’in en yüksek cari açığı verildi. Bilinen kanallardan 1,2 milyar dolar ülkeden kaçtı. Bilmediğimiz kanallardan kaçan para ise 8,7 milyar dolar. Aralık ayında 13,8 milyar $ döviz rezervi yakıldı.

"Kaynağı belirsiz para 8,7 milyar dolar"

Aralık ayında kaynağı belirsiz para çıkışı 8,7 milyar dolar ile, tarihimizde tek bir ayda ülkeden kaçan en yüksek para miktarı. Bunun sebeplerinin iyi değerlendirilmesi gerek. Sermaye hareketlerine kontrol gelecek beklentisi mi bu kaçışı tetikledi, yoksa başka bir hikâye mi var?

"Damat pandemiyi fırsata çevirip, rezerv yakmaya hız vermişti"

Yine Aralık ayında yakılan 13,8 milyar dolarlık rezerv de bir başka rekor. 2020 Mart ayında yakılan 16,6 milyar dolarlık rezervin ardından, bu tek bir ayda yakılan en yüksek rezerv miktarı. Malum 2020 Mart ayında Damat pandemiyi fırsata çevirip, rezerv yakmaya hız vermişti.

Tüm bu yıkımın sonunda elde ne kaldı? İtibarı sıfırlanmış Türk Lirası. Artan dolarizasyon. Şahlanan enflasyon. Düşmeyen cari açık. Artan piyasa faizleri. Kamu mali dengelerine eklenen ilave yükler.

Gerçekten bu kadar haltı siz neden yediniz? Yoksa oynadığınız oyunun amacı, milleti açlığa mahkûm edip, kaybettirdiğiniz özgürlüklerini unutturmak mı? Oynadığınız oyun yoksa, sırf bundan mı ibaret?"