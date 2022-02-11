Cari açık aralıkta 3,84 milyar dolarla 16 ayın zirvesine yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari işlemler hesabı Aralık 2021'de 3 milyar 841 milyon dolar açık verdi. Cari açık böylece 16 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. On iki aylık cari işlemler açığı ise 14 milyar 882 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari açığın aralıkta 4,1 milyar dolar gelmesi bekleniyordu.

Merkez Bankası'nın verilerine göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2020 yılının Aralık ayına göre 1 milyar 625 milyon dolar artarak, 4 milyar 989 milyon dolara yükseldi.

2020'nin aralık ayında 700 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayında 2 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 1 milyar 122 milyon dolar artarak 1 milyar 710 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yıla göre 689 milyon dolar artışla 1 milyar 306 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aralık ayına göre 37 milyon dolar artarak 666 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki yıl 35 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, 2021 Aralık'ta 104 milyon dolar net giriş gerçekleştirdi.