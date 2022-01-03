CHP Sözcüsü Öztrak'tan AKP'ye enflasyon eleştirisi: Nasıl başladı, nasıl gidiyor?

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'nin iktidara geldiği yıl olan 2002 ile 2021 enflasyonunu karşılaştırdı.

Öztrak "Nasıl başladılar? 2002 tüketici enflasyonu yüzde 29,7. 2002 üretici enflasyonu yüzde 30,8. Nasıl gidiyor? 2021 tüketici enflasyonu yüzde 36,1. 2021 üretici enflasyonu yüzde 79,9" dedi.

TÜİK, Aralık ayı ve 2021 yılı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 36.1'le 19 yılın zirvesine çıktı.