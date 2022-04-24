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CHP Sözcüsü Öztrak'tan 1915 olayları tepkisi: Herkes kendi işine baksın; tarihçi, siyasetçi kendi işini yapsın

HDP Milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı"nın tanınması için kanun teklifi vermişti

24 Nisan 2022 18:33

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir” dedi.

CHP Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "1915 Ermeni olaylarına" ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öztrak'ın herhangi bir isim anmaksızın yaptığı paylaşım şöyle:

“Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır."

 

TIKLAYIN | HDP'li Paylan’dan “Ermeni Soykırımı tanınsın” teklifi

 

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